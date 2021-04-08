尋人記｜方東昇愛妻才子娶初戀情人　婆媳同住「神隊友」無問題？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-09 11:17

【尋人記】無綫節目《尋人記》於本周開播，由方東昇與黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣等主播帶觀眾重溫昔日新聞節目，並尋回當年的「小人物」來作今昔對比，節目一如既往，不乏「金句」！

【尋人記】當年「肥仔」成了「肥佬」當柏熙表示自己有進行斷食減肥，方東昇又拋出金句：「係斷食？定係不斷食？」(《尋人記》節目截圖)

節目一如方東昇以往在《世界零距離》系列、《長命百二歲》及《世界觀》等的主持風格，不時在節目中說出創意金句，如「一試無妨，再試投降」及「路遙知馬力，啲汗係咁滴」等等，一臉認真地說笑話，大受觀眾歡迎。是次在《尋人記》中也不例外，在其中一集中，尋回1993年《星期日檔案》的「肥在起跑線」主題中的「肥仔」受訪者成栢熙，方東昇更笑言：「新聞界代表等候飲食界代表」。

▼▼▼點擊看《尋人記》節目中，尋回了當年的那些「小人物」？方東昇又有哪些「金句」？▼▼▼

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方東昇是愛妻才子26歲初戀：太太美得令人舒服

風趣幽默的方東昇，幕後其實十分低調。他曾就讀聖公會主風小學和拔萃男書院，其後在中文大學新亞書院新聞及傳播學系，以一級榮譽畢業，更獲得中大新亞書院獎學金最高榮譽誠明獎（該獎得主多平均GPA達4.0，即滿分），故有「中大才子」的稱號。於1998年加入無綫。他專注工作，26歲才初戀，對象是師妹吳先玲，二人在06年結婚。有傳當時方東昇同事吳先瑩結婚，他擔任司儀，遇上為姐姐當伴娘的吳先玲。方東昇對她一見鍾情，於是展開追求，參加她的教會聚會，二人拍拖4年後結婚，他更曾大讚妻子美得令人舒服。

方東昇與初戀情人結婚，抱得美人「歸」。（《世界零距離》截圖）

不是「豬隊友」？媽媽妻子同住 視方東昇為共同敵人？

方東昇婚後也與媽媽一起居住—很多女生一聽便頭痛，只因婆媳相處似是永遠的難題，同一屋簷下，融洽是天方夜譚，不知所措的丈夫也會常常被埋怨是「豬隊友」。

不過，方東昇就不屬這一列，方媽媽更曾在徵文比賽中揭婆媳二人相處細節。她在07年參加由長者安居服務協會刊物《長訊》舉辦的「情深說話」徵文比賽，以《方老太寫給方太的信》奪冠，信中稱新抱為「囡囡」，提到每早都親自送別新抱與兒子上班，每晚最期待二人早點回家吃晚飯，分享工作點滴，寫：「雖然你們有時說得快，我來不及聽，但仍然很陶醉。」與新抱不但有共同興趣－捉棋、打乒乓球、還有共同敵人－方東昇，時時一起勸他要添衣與休息。更在信中寫：「我很喜歡你叫我做媽咪 ，媽咪比奶奶親切多了！」婆媳關係融洽令人羨慕。

▼▼▼方東昇在不同節目中也有創作幽默金句，如：「著跑鞋可以跑步，著爬山鞋可以爬山，著咩識飛呢？『雀仔』識飛。」（點擊看）更多方東昇金句▼▼▼

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