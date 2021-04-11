性愛教室｜神秘G點如何尋找？進入陰道以外　5招有助更易達到高潮

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-11 23:00

性愛｜高潮總予人神秘不可測的感覺，即使性經驗很多的「老江湖」，也不一定清楚地形容女性高潮的感覺。每次僅維持幾秒，還來不及反應，記住當下感覺，就匆匆過去了。有性經驗的女性不少，卻不是人人有幸體驗高潮這種飄渺但美好的感覺。

高潮感覺總是很神秘，不是人人都能準確形容。（《夫妻的世界》劇照）

許多人仍覺得要「插入」才算得上是完整的性愛，只能靠「陰道」達到高潮。事實上我們的身體有不少「敏感部位」，敏感度甚至比陰道更高，開發不同的敏感帶更有助增加性趣味，透過觸摸刺激便可能達到高潮。不少人都知道刺激「陰蒂」可達到高潮，陰蒂神經末梢相對密集，有人覺得陰蒂高潮比陰道高潮來得更易。但若然將其當作「高潮捷徑」般不斷觸摸，過度刺激反而會令女性感到不適及疼痛，了解以下方法也有助更易達到高潮！

▼▼▼1個小動作可加強及延長高潮？G點位置如何尋找？（點擊看）性治療師們在《Women's Health》提出達到高潮的5大方式▼▼▼

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女性往往也不能具體說清高潮這回事，甚至連自己也不知道自己經歷過。外媒《Women's Health》參考了不同性學家及博士的意見，總結出女性高潮時的4大反應。

▼▼▼女性也會「勃起」？（點擊看）女性高潮時的4大反應▼▼▼

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參考資料：Women's Health

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