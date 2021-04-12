【唐綺陽每週星座運程】水瓶有機辦公室戀愛　巨蟹正財偏財一起來

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【唐綺陽每週星座運程4/12-4/18】金、水、日在白羊最後衝刺，容易失去耐性，應多注意控制脾氣。金星進金牛，嘉惠金牛座、天秤座的運勢，眾人感受美食的影響力，更加關心土地、食物來源，關注五感享受及金錢價值。水、火互融中，當心口舌是非，避免因溝通過於急切，而產生誤會、破壞交情。

重要星象：金星、水星、太陽在白羊最後衝刺，金星進金牛，水星、火星互融中

工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚

雙子：在焦慮之中，別忘記多聆聽他人

獅子：好好把握機會，能夠一飛衝天

天秤：合約方面的失誤，有調整機會

雙魚：受到質疑時，要多自我調適

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桃花注意：白羊、天蠍、山羊、水瓶

白羊：多聽從家人、朋友的意見

天蠍：心裡若有疑慮，就要好好聊聊

山羊：重視未來規劃，方向一致能更踏實

水瓶：有職場戀情的機會

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財運注意：巨蟹、人馬

巨蟹：正財偏財一起來，請多加把握

人馬：購物運佳，避免買太多而破財

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健康注意：金牛、處女

金牛：當心睡眠不足或熬夜，導致狀況多

處女：身、心都要照顧好，以免不協調

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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