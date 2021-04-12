【唐綺陽每週星座運程】水瓶有辦公室戀情機會　巨蟹正財偏財兼得

撰文：唐綺陽占星幫
最後更新日期：
【唐綺陽每週星座運程4/12-4/18】金、水、日在白羊最後衝刺，容易失去耐性，應多注意控制脾氣。金星進金牛，嘉惠金牛座、天秤座的運勢，眾人感受美食的影響力，更加關心土地、食物來源，關注五感享受及金錢價值。水、火互融中，當心口舌是非，避免因溝通過於急切，而產生誤會、破壞交情。
重要星象：金星、水星、太陽在白羊最後衝刺，金星進金牛，水星、火星互融中
工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚
雙子：在焦慮之中，別忘記多聆聽他人
獅子：好好把握機會，能夠一飛衝天
天秤：合約方面的失誤，有調整機會
雙魚：受到質疑時，要多自我調適
相關文章：職場12星座｜2021求職轉工運5強 金牛事業爆發、天秤謹慎理智（點圖放大閱讀）
+10
+10
+10
桃花注意：白羊、天蠍、山羊、水瓶
白羊：多聽從家人、朋友的意見
天蠍：心裡若有疑慮，就要好好聊聊
山羊：重視未來規劃，方向一致能更踏實
水瓶：有職場戀情的機會
【相關圖輯】：12星座｜盤點「相愛容易但相處難」的組合：人馬與水瓶最快淡？（點圖放大閱讀）
+7
+7
+7
財運注意：巨蟹、人馬
巨蟹：正財偏財一起來，請多加把握
人馬：購物運佳，避免買太多而破財
【相關圖輯】：最受財神眷顧5大星座 第1名天生一種特質想窮都難（點圖放大閱讀）
+9
+9
+9
健康注意：金牛、處女
金牛：當心睡眠不足或熬夜，導致狀況多
處女：身、心都要照顧好，以免不協調
【相關圖輯】：12星座｜盤點「相愛容易但相處難」的組合：人馬與水瓶最快淡？（點圖放大閱讀）
+7
+7
+7
【相關圖輯】：12星座｜「肉食女」排行榜 誰比較大膽追求愛情：水瓶天生獨立（點圖放大閱讀）
+14
+14
+14
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】