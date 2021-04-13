徐睿知禁「男友」與女性接觸打招呼　提防控制狂恐怖情人8大特徵

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-13 22:00

徐睿知因與金秀賢合作演出《雖然是精神病但沒關係》而名聲大噪，被稱為男神收割機的她曾傳與金秀賢、《愛的迫降》演員金正賢拍拖，現任則是金秀賢的表哥李沙朗。日前金正賢被韓國媒體大爆在2018年拍攝韓劇《時間》期間氣哭拍檔徐玄，全因他抗拒有肢體接觸的戲份及感情戲，多次要求修改劇情，甚至被徐玄碰到手也要用濕紙巾抹手，不專業的態度惹爭議，讓劇組及徐玄都感到無奈。

韓國媒體接續爆金正賢刪掉感情戲全是跟隨當時女友徐睿知的要求，公開疑似兩人的對話記錄，要求他刪掉「身體接觸」的戲份，金正賢完全配合女友要求，更回應「我的手只有你能摸」。又有消息指徐睿知當時不允許金正賢與女性工作人員打招呼，即使對方主動打招呼也只能冷漠回應。

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不少網民指徐睿知是「恐怖情人」、「控制狂」，形象大跌的她為避風頭缺席首映會，但亦有網民將矛頭指向金正賢，認為他應要保持專業，不應對女友要求照單全收。然而， 不少控制狂常以關心或愛為名控制伴侶，久而久之更演變成情緒勒索。

徐睿知與金正賢2018年合作拍攝電影時戲假情真。（《邂逅記憶-初戀》劇照）

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