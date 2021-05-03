【唐綺陽每週星座運程】巨蟹桃花運忽然大開　山羊當心遇到爛桃花

撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報5/3-5/9】水、金、木衝刺中，眾人在溝通方面容易急躁，積極關注理財議題。人際關係課題將展開，應處理好金錢問題，整頓思緒與環境。水星進雙子，雙子座成矚目焦點，關注溝通表達、教學及互動串聯等相關人士。木星衝刺，放大社群影響力，網路怪象多，有爭議者容易爆紅。火巨蟹5-10度，容易引動情緒，使人產生憂懼，當心情緒性的飲食狀況，宜多加克制。冥王星逆行山羊，檢討不合時宜、僵化的法條，成為社會進步的動力。
重要星象：水、金、木衝刺中，水星進雙子，木星衝刺，火巨蟹5-10度，冥王星逆行山羊。
工作注意：雙子、獅子、處女、天蠍
雙子：思考工作的遠景，好好規劃未來
獅子：遇到有主見的人，要懂得溝通
處女：追索過去的帳款，算清楚弄明白
天蠍：當心一時衝動，反而繞了遠路
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桃花注意：白羊、巨蟹、山羊、水瓶
白羊：兩情相悅有默契，感情運佳
巨蟹：桃花運忽然大開，容易受人青睞
山羊：當心遇到爛桃花，或惹上麻煩
水瓶：放慢速度，多方評估會更好
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財運注意：金牛、雙魚
金牛：依循自己的心，能夠有所突破
雙魚：果決一點，以免喪失先機
健康注意：天秤、人馬
天秤：付諸努力，就有扭轉健康的機會
人馬：避免粗心大意，造成肢體受傷
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】