【唐綺陽每週星座運程】巨蟹桃花運忽然大開　山羊當心遇到爛桃花

【唐綺陽星座運勢週報5/3-5/9】水、金、木衝刺中，眾人在溝通方面容易急躁，積極關注理財議題。人際關係課題將展開，應處理好金錢問題，整頓思緒與環境。水星進雙子，雙子座成矚目焦點，關注溝通表達、教學及互動串聯等相關人士。木星衝刺，放大社群影響力，網路怪象多，有爭議者容易爆紅。火巨蟹5-10度，容易引動情緒，使人產生憂懼，當心情緒性的飲食狀況，宜多加克制。冥王星逆行山羊，檢討不合時宜、僵化的法條，成為社會進步的動力。