陳煒被傳與醫生男友秘婚　與前夫成好友不說壞話：不計較誰對誰錯

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-04 15:12

陳煒經歷過婚姻失敗，自言離婚曾是她的人生低谷，便以工作來麻醉自己。陳煒後來遇上醫生男友陳國強拍拖，最近更傳出陳煒與陳國強結婚消息，有指二人於寓所低調簽紙，不過陳煒已否認結婚傳言。陳煒從不忌諱公開談及與陳國強的感情，指因為二人都曾離婚，更能領悟溝通的重要。

陳煒已否認與男朋友陳國強結婚傳聞。（陳煒@FB）

陳煒曾因失婚經歷人生低潮 ：人生不能太單一 我無放棄愛情

陳煒有指於12年與台灣富商顏志行簽字離婚，結束短短4年的婚姻。失婚對於陳煒來說，是人生低谷，自言也花了長時間來調整心情，幸好埋首工作，忙碌拍攝，也有寄托。陳煒自公開離婚後，從不忌諱在談及感情事，曾指人生不能太單一，失婚沒有令她放棄愛情。

單身多年的陳煒，終於近年傳出戀上同樣曾離婚的醫生男友陳國強，陳煒也大方承認。不過，當時卻因陳國強剛離婚，出席活動時仍戴上婚戒，陳煒於是被懷疑是第三者。但陳國強立即挺身而出為女友發聲，指自己回復單身才與陳煒開始，更指有他在陳煒便不用怕。而陳煒也曾在《1圈圈 星光背後》訪問中提到，與陳醫生做了1年多朋友才開始，指他雖然不算浪漫，但很細心，更會親手畫卡給她。

因為我們都經歷過失婚，知道溝通最重要。 陳煒

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陳煒堅守離婚秘密：我不想別人同情

陳煒於1996年以大熱姿態當選亞姐冠軍入行，並於2008年與年輕三歲的商人顏志行結婚並息影，後來於2012年簽約TVB。早於得獎前，陳煒已在訪問中提及，離婚初期是人生低潮，但慶幸有家人朋友的支持，加上公司安排大量的工作，分散注意力。

陳煒前夫曾陪同她一起拍攝節目，有傳前夫曾想盡最後責任於香港買樓給陳煒，可是被她拒絕寧願靠自己賺錢。（《煒哥的味道》劇照）

隱藏與商人顏志行離婚這事，除了覺得感情事不需即時交代，也因為不捨得，不想公開了便不能回頭。陳煒曾在訪問中大談離婚原委，她憶述丈夫以事業為重，自己息影留在家中，似是傢俬電器一般。離婚雖是丈夫提議，但她亦唯有接受。但更重要的是，她不想以「失婚婦人」被人標籤，陳煒曾在訪問中道：

我不想別人同情，覺得我很慘，被人傷害，而現在要被逼過自己生活。事實卻不是這樣的。 陳煒

陳煒曾在訪問中談到，即使自己已「40+」，但從來不急於找個伴，自問「入得廚房出得廳堂，努力工作」 （alicechanwai＠instagram）

陳煒從不說前夫壞話：婚姻對我來說是一生一世，但現在已學會慢慢放下

二人分開，總有些舊情人會忙著數算對方不是，過期的愛，發酵成恨。但陳煒離婚，卻鮮有傳媒大做新聞，把錯誤歸邊。原因簡單，只因她縱然離婚，但從沒有數算，反而處處維護。

不可以太計較誰對誰錯。 陳煒

陳煒指與前夫由夫婦變為朋友，關係反而更好。在堅守秘密期間，前夫亦有專程遠道出席陳煒主持的節目。回憶婚姻，她總結人生總有不同經歷，大家也曾付出，不能計較誰對誰錯，還道十分欣賞前夫，不論處世或工作。她慨嘆：

婚姻對我來說是一生一世，但現在已學會慢慢放下。 陳煒

陳煒曾在訪問中談到，即使自己已「40+」，但從來不急於找個伴，自問「入得廚房出得廳堂，努力工作」，指感情這回事急不來，道：「如果我急，我一早公開等人追求。」花若盛開，蝴蝶自來。

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