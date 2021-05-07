鍾麗淇大女兒患罕見病　丈夫陪伴成最強後盾：感恩得著比失去多

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-07 18:00

母親節｜由陳凱琳、余安安和羅敏莊主持的節目《日日媽媽聲》，近日邀請到鍾麗淇（Margaret）擔任嘉賓。鍾麗淇在節目中娓娓道來，多年照顧患罕見病女兒Isabella的心路歷程，並以「戰士公主」形容天真爛漫的女兒。 作為母親的鍾麗淇形容：「媽媽是強大的人。」任何好與壞的經歷都是她的命運，埋怨並不能改變甚麼，唯有堅強面對，或許能在經歷中收獲更多意想不到的幸福。

鍾麗淇（Margaret）的大女兒Isabella在出生六個月後，被診斷患上罕見的基因病。(yogachung@IG)

現年44歲的鍾麗淇（Margaret）在10多年前毅然放下演藝事業，轉行投身瑜伽行業成為「瑜伽導師」。鍾麗淇的事業不中斷向上發展，與中意混血兒丈夫Nardone Ruggero經營11年的婚姻亦相當甜蜜，但鍾麗淇看似無瑕疵的人生，卻有着激勵人心的不凡經歷，也令身為母親的她變得堅不可摧。

▼▼▼【按圖看】鍾麗淇日常用心照顧女兒，表現「為母則強」一面▼▼▼

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身邊摰愛同患罕見病離世 逃避不是解決方法：明天一定會更好

鍾麗淇接受其他媒體訪問時，分享過母親黎少蓮是一生影響她最多的人，日後亦影響著鍾麗淇照顧女兒的態度。（yogachung@IG)

鍾麗淇在節目《日日媽媽聲》分享到，大女兒Isabella在出生六個月後，常會全身抽筋1至2小時，後期被醫生診斷患上罕見的基因病，更被告知活不過兩歲。但鍾麗淇與丈夫並沒有因此向命運低頭，兩人一直互相扶持，不辭勞苦地照顧女兒，而鍾麗淇表示這一切都是隨母親的身上所學懂的功課。

她是一個很強大的人，我相信每個媽媽在不同方面都是很強大的。 鍾麗淇（Margaret）

鍾麗淇曾接受媒體訪問時，分享過母親黎少蓮是一生影響她最多的人，當大女兒被診斷患上罕見疾病之前，她的哥哥在19歲亦因突發肌肉急劇萎縮而過身；母親亦曾患上乳癌、後期更被確診患上肌肉萎縮症，鍾麗淇更憶述醫生所說：「沒有治療方法，只能在家等死。」

千萬不要逃避問題，也不要隱藏不開心，明天一定會OK。 鍾麗淇（Margaret）

但難過有時與快樂有時，需要走出難關，鍾麗淇更是本着「為母則強」的正面態度活下去，並靠着母親的正面的信念重新出發，來照顧有特殊需要的女兒，並於照顧女兒的過程中，讓自己成為一位更特別的人。

從特殊家庭走出困局全靠「最強後盾」 感恩得著比失去更多

鍾麗淇曾飽歷兩次情傷，但遇上丈夫Nardone Ruggero後，她對愛情便有另一番的體會。(yogachung@IG)

鍾麗淇（Margaret）之所以能夠成為一位堅強的母親，也全靠丈夫Nardone Ruggero的陪伴與支持。鍾麗淇在接受節目《是敢的》訪問時透露，丈夫的陪伴與他的堅強，令整個家庭變得堅不可摧，即便遇上問題也能在堅強的愛中走出去，即便踏着荊棘仍覺幸福，因這份痛苦有另一人為她分擔。

特殊家庭離婚率是45%，比正常的高很多，但我們沒有，我們兩個都很堅強，所以加起來就變得更為堅強。 鍾麗淇（Margaret）

早前鍾麗淇（Margaret）曾於Instagram分享與丈夫Nardone Ruggero當年結婚時的照片。 (yogachung@IG)(yogachung@IG)

鍾麗淇在節目《日日媽媽聲》中提到大女兒常會因病突發性抽筋，夫妻兩人互相裏應外合，同心照顧女兒所需，並沒有因難關而漸行漸遠，甚至生出更多的磨擦與抱怨，得著的亦不只是讓大女兒感受到愛，更多的是得著讓婚姻關係更昇華的元素。

好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。 鍾麗淇（Margaret）

有時愛情亦是講求的是一種平衡的愛，雙方都必須樂意付出，若只有單方面遷就，這段情根本難以開花結果，而鍾麗淇與丈夫兩人亦在這個家庭中，憑無私的愛讓整個家庭與婚姻走得更遠。

▼▼▼【按圖看】鍾麗淇（Margaret）與丈夫甜蜜的合照和一家四口幸福快樂的時刻▼▼▼

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