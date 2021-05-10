奚夢瑤懷第二胎　怕老認為何猷君「變臉」　幸福姐弟戀有5大理由?

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-10 19:00

在剛過去的5月9日母親節，奚夢瑤宣佈懷有第二胎。奚夢瑤在微博上曬出老公何猷君和兒子的合照。照片中的何猷君捧著兒子的小手，一起給奚夢瑤送上鮮花，畫面甜蜜溫馨。

▼▼▼【按圖看】何猷君帶著兒子為奚夢瑤送上母親節鮮花▼▼▼

奚夢瑤更在照片配文寫道：「以後母親節就可以收兩束花啦。」其後何猷君又轉發奚夢瑤這條微博回應：「我的家庭地位又要下降了！」還加上四個紅色「心心」圖案。雖然二人也沒有直接言明懷有第二胎一事，不過意思已經顯而易見，網友也隨即留言紛紛送出祝福。

奚夢瑤為何猷君賭王一家生下第一個長孫。(何猷君微博)

自從奚夢瑤嫁入豪門之後，可謂是「飛上枝頭變鳳凰」，一舉一動都備同受關注。奚夢瑤在2019年10月生下賭王家的第一個長孫，更是「母憑子貴」，如今再懷第二胎為何家開枝散葉，相信備受寵愛的程度更是有增無減。

奚夢瑤嫁入豪門看似幸福得令人羨慕，但事實上賭上媳婦絕對不易做，除了少不了有生育的壓力，無時無刻的言行舉止都會被外界注視著，奚夢瑤與何猷君的年齡差距亦讓她一直承受著莫大壓力，在外形樣貌上擔心自己「老太多」，配不上比她小6歲的何猷君，更曾在節目中疑默認整容。

奚夢瑤近年外貌不斷進化，與初出道之時判若兩人。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤為了拉近與何猷君6年差距的姐弟戀也真的出盡努力，奚夢瑤因年齡比何猷君大，心中也有種無形的壓力，怕看上去比老公老太多。奚夢瑤曾在綜藝節目《幸福三重奏》中，就曾自爆「我這個臉上花了錢的」，疑暗指自己透過整容變美變年輕。坐在旁邊的何猷君面對老婆突如其來的自爆，也尷尬地傻笑了。

▼▼▼【按圖看】奚夢瑤曾於節目中疑默認整容，令老公何猷君感尷尬？▼▼▼

奚夢瑤「花了錢」的大變臉

作為全城注目的賭王媳婦，奚夢瑤為了維持美貌，花上的錢一定也不少。奚夢瑤由昔日「面無四両肉」的骨感高級超模臉，進化成現在五官立體精緻，甜美又飽滿的網紅臉，肯定下了不少「功夫」。除了五官面形「花了錢」的轉變，奚夢瑤的膚色與皮膚狀態也是變美又顯年輕的一大原因，對比以前的皮膚狀態如像換了皮一樣。

奚夢瑤過去臉部凹陷顴骨突出，膚色暗沉蠟黃，與現在甜美的模樣大有分別。

【按圖看】奚夢瑤「變臉」舊照對比，改變「刻薄」臉相成功嫁入豪門？▼▼▼

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「姐弟戀」甜蜜不減 年齡差反而更恩愛？

雖然「姐弟戀」在外貌上，難免如奚夢瑤一樣感到有壓力，但眼見二人不時高調曬恩愛，現在奚夢瑤懷上第二胎，那怕二人是有著6年的差距，也是足見二人感情恩愛甜蜜，不被世俗框架所阻礙。「男大女小」的傳統結婚觀念，在如今時代早已落伍，結婚戀愛對象不應受到年齡所限制，「姐弟戀」一樣可收獲幸福，更有著很多意想不到的好處。

▼▼▼【按圖看】「姐弟戀」的5個好處，成熟姐姐比後生女更有獨特魅力？

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