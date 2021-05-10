奚夢瑤懷第二胎　怕老認為何猷君「變臉」　幸福姐弟戀有5大理由?

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在剛過去的5月9日母親節，奚夢瑤宣佈懷有第二胎。奚夢瑤在微博上曬出老公何猷君和兒子的合照。照片中的何猷君捧著兒子的小手，一起給奚夢瑤送上鮮花，畫面甜蜜溫馨。

▼▼▼【按圖看】何猷君帶著兒子為奚夢瑤送上母親節鮮花▼▼▼

奚夢瑤更在照片配文寫道：「以後母親節就可以收兩束花啦。」其後何猷君又轉發奚夢瑤這條微博回應：「我的家庭地位又要下降了！」還加上四個紅色「心心」圖案。雖然二人也沒有直接言明懷有第二胎一事，不過意思已經顯而易見，網友也隨即留言紛紛送出祝福。

奚夢瑤為何猷君賭王一家生下第一個長孫。(何猷君微博)

自從奚夢瑤嫁入豪門之後，可謂是「飛上枝頭變鳳凰」，一舉一動都備同受關注。奚夢瑤在2019年10月生下賭王家的第一個長孫，更是「母憑子貴」，如今再懷第二胎為何家開枝散葉，相信備受寵愛的程度更是有增無減。

奚夢瑤嫁入豪門看似幸福得令人羨慕，但事實上賭上媳婦絕對不易做，除了少不了有生育的壓力，無時無刻的言行舉止都會被外界注視著，奚夢瑤與何猷君的年齡差距亦讓她一直承受著莫大壓力，在外形樣貌上擔心自己「老太多」，配不上比她小6歲的何猷君，更曾在節目中疑默認整容。

奚夢瑤近年外貌不斷進化，與初出道之時判若兩人。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤為了拉近與何猷君6年差距的姐弟戀也真的出盡努力，奚夢瑤因年齡比何猷君大，心中也有種無形的壓力，怕看上去比老公老太多。奚夢瑤曾在綜藝節目《幸福三重奏》中，就曾自爆「我這個臉上花了錢的」，疑暗指自己透過整容變美變年輕坐在旁邊的何猷君面對老婆突如其來的自爆，也尷尬地傻笑了。

▼▼▼【按圖看】奚夢瑤曾於節目中疑默認整容，令老公何猷君感尷尬？▼▼▼

奚夢瑤「花了錢」的大變臉

作為全城注目的賭王媳婦，奚夢瑤為了維持美貌，花上的錢一定也不少。奚夢瑤由昔日「面無四両肉」的骨感高級超模臉，進化成現在五官立體精緻，甜美又飽滿的網紅臉，肯定下了不少「功夫」。除了五官面形「花了錢」的轉變，奚夢瑤的膚色與皮膚狀態也是變美又顯年輕的一大原因，對比以前的皮膚狀態如像換了皮一樣。

奚夢瑤過去臉部凹陷顴骨突出，膚色暗沉蠟黃，與現在甜美的模樣大有分別。

【按圖看】奚夢瑤「變臉」舊照對比，改變「刻薄」臉相成功嫁入豪門？▼▼▼

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「姐弟戀」甜蜜不減　年齡差反而更恩愛？

雖然「姐弟戀」在外貌上，難免如奚夢瑤一樣感到有壓力，但眼見二人不時高調曬恩愛，現在奚夢瑤懷上第二胎，那怕二人是有著6年的差距，也是足見二人感情恩愛甜蜜，不被世俗框架所阻礙。「男大女小」的傳統結婚觀念，在如今時代早已落伍，結婚戀愛對象不應受到年齡所限制，「姐弟戀」一樣可收獲幸福，更有著很多意想不到的好處。

▼▼▼【按圖看】「姐弟戀」的5個好處，成熟姐姐比後生女更有獨特魅力？

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