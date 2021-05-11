江欣燕前夫被傳出軌離婚　失婚並非失去所有：把心機放於自己身上

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-11 21:00

江欣燕早前帶同母親一起參與節目《日日媽媽聲》的拍攝，母女情深話當年，更感觸流淚，說：「在我開始人生的時候，我們之間有很多衝突，希望你和爸爸不要生我的氣。你給我你的人生，我也給你我的人生。」由17歲入行，到後來初戀與離婚，家人一直是江欣燕最強後盾，而江欣燕也指失婚不一定只有失去，也令她賺到了與家人相處的時間。

江欣燕近日帶同母親一起參與節目《日日媽媽聲》的拍攝，母女情深話當年，（《日日媽媽聲》影片截圖）

江欣燕與吳積遜結束12年婚姻 曾消沉悟失婚不一定是失去

今年53歲的江欣燕17歲參加新秀入行，當時認識了張衛健，二人一拍即合，據悉拍拖5年最後因性格不合而分手；後來江欣燕認識了商人吳積遜，由拍拖到結婚，相伴20多年，經常一起出席活動，婚後江欣燕已大大減少幕前工作，但最後還是離婚收場，結束12年的婚姻。

今年53歲的江欣燕17歲參加新秀入行，當時認識了張衛健並發展成戀人。（江欣燕@微博）

有傳聞指離婚是因為吳積遜婚後經常傳出偷食緋聞，又酗酒與投資失利，忍無可忍，江欣燕才斷然離婚。不過，江欣燕從未說前夫半句不是，提到離婚，她只是說：

你愛自己的時候，就懂得決定想要一個怎樣的生活。我從來沒講過對方有不是，因為他陪伴我好長的日子，當中有快樂的。

分開離場，只是淡淡然地道性格不合，沒有誰對誰錯。離婚後好一段時間，江欣燕曾意志消沉，也曾以為這是件羞愧的事，但因家人的陪伴與朋友的支持，她漸漸悟出一種智慧，曾在訪問中直指很多人論及失婚，只道失去甚麼，其實十分膚淺 。反而，江欣燕認為二人感情事，不過緣來緣去，當中沒有對錯得失。失婚，旁人道失去枕邊人；江欣燕反而認為是增加了與家人相處的時間。

江欣燕保養得宜不時素顏上陣。（江欣燕@FB）

互相遷就不一定是最好 江欣燕享受單身更自由

幸福快樂定要一雙一對？常言一加一，快樂加倍，憂愁減半，這不過最理想狀態，執着於一對對，可能只是互常折磨、拖累，累鬥累。江欣燕就指，經歷過不快樂的婚姻，更體會到互相遷就不一定是最好，把重心放在自己身上的單身生活，或許更快樂自在。

江欣燕曾在訪問中提到，自己曾戀愛，也曾結婚，好男子一街都是，但她卻不急：「我不知幾享受重回『少女時期』的生活，那種無憂無慮，不需要為對方負上很大責任，可以將全副心機放於自己身上。」即使找到了喜歡的一位，也不會看得很重，反而最想倍伴媽媽，享受身為「女兒」，而不是「妻子」的時光。

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