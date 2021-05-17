性愛教室｜增性趣味8款入門性玩具　App遙控放枕頭當夜燈一物多用

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-17 22:00

性生活與愛情一樣，總不能永遠處於熱戀期，為性事添些性趣，離不開尋求新鮮感，不妨轉換性愛時的環境、氣氛、姿勢、時間，偶爾也可靠「工具」輔助，新手入門如何找尋適合自己的性玩具？

情趣玩具可助情侶或夫婦開發性趣味。（《下輩子我再好好過》劇照）

性玩具如何入手選購？性商店未必只在烏燈黑火的內街，越來越多是明亮舒適的鋪面，大方向顧客展示講解商品。然而，仍有些男女對性玩具感「恐懼」，男性害怕被取代，伴侶沉溺於性玩具而不再需要自己，女性則以為性玩具是千篇一律的巨大假陽具。

性玩具可增加性生活滿意度？

事實上，只要心態恰當，性玩具有助情侶提升性滿意度。網站《Psychology Today》引述印第安那大學伯明頓分校（Indiana University Bloomington）一項訪問了1000多位男性的研究，指曾和伴侶使用震動器比起從沒使用，其性生活的滿意度較高。

性治療師Ian Kerner在英國《衛報》報道指出使用性玩具時的心態是「輔助品」，而非「替代品」，建議女性可與男伴一起選購，此舉可釋除對方疑慮，同時增加情趣。

性玩具或許帶來刺激感，但未必可與伴侶造愛時的「親密感」可比； 使用性玩具更像是喚起性慾的一種手法，提升快感。

近年性玩具外形設計完全看不出是性玩具，有些甚至可以當作家居擺設。（Osuga Facebook）

不過，如想與伴侶一起使用情趣用品，也要事先溝通，達到共識下才作嘗試，這樣就可避免不必要的誤會。

初接觸情趣用品，可能會有難以入手的感覺，經常開箱不同性玩具的台灣YouTuber薇傲曾在節目《深夜保健室》推介數款性玩具，她建議女生可試近年流行的陰蒂吸啜震動器，她自己曾在使用十多秒後達到高潮。

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參考資料：衛報、Psychology Today

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