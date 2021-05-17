【唐綺陽每週星座運程】人馬賢慧表現助桃花　天蠍把握機會財運來

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【唐綺陽星座運勢週報5/17-5/23】太陽將進雙子，氣流混亂易感浮躁，要穩定內心，避免衝動做出決定。土星陰影期，許多事情暫時停擺、懷舊氛圍濃厚，勿過於自憐，改進自己不足之處，土星逆行，一、二月的突發狀況再度出現，天秤、山羊、水瓶等星座，要更加提高警覺來應對。水星陰影期，溝通狀況多，適合翻出舊筆記、重拾過去興趣。水、海四分，容易被迷惑，詐騙事件猖獗，菸、酒、毒品等癮頭相關話題成關注焦點。

重要星象：太陽將進雙子，土星陰影期，水星陰影期，水海四分

工作注意：金牛、處女、水瓶、雙魚

金牛：別一意孤行，避免太固執

處女：身體力行動起來，展現領導魅力

水瓶：多花時間擬定目標、做出框架

雙魚：事情多且繁雜，需要親手處理

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桃花注意：白羊、天秤、人馬、山羊

白羊：別想太多，平常心就好

天秤：多跟朋友聊聊，能有好的建議

人馬：展現居家賢慧，讓桃花慢慢萌芽

山羊：冷靜接招，讓對方刮目相看

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財運注意：獅子、天蠍

獅子：傾向保守固執，讓人覺得可惜

天蠍：財運大開，把握機會加把勁

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健康注意：雙子、巨蟹

雙子：事情多而過勞，要適時分擔出去

巨蟹：凡事避免過度，進而影響健康

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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