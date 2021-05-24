【唐綺陽每週星座運程】金牛當心冷漠難脫單　處女事業飛躍增信心

【唐綺陽星座運勢週報5/24-5/30】水星即將逆行，溝通容易產生誤會，宜多加思考如何表達，小心交通不順、折返跑等狀況連連，要多點耐心去因應。土、天四分，一、二月的紛擾再度出現，衝擊原有的認知，影響對於未來的規劃。火星進入18-22度，衝突感逐漸高張，許多問題一觸即發，思考安全感議題。金、水合相，對感情、金錢價值有進一步的溝通，雙子、處女、金牛、天秤等星座，受到關注與討論。