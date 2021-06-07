性愛教室｜拒絕造愛卻自慰！為何床上變冷淡？專家4招重燃慾火

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-07 22:00

性愛教室｜性需要有分歧，是不少情侶面對的問題。專家分享個案： 拍拖5年一向性關係穩定，惟近2年造愛次數10隻手指數得完，且都是女方主動，男方常以「隔天要工作」、「很累」為由拒絕，但又會躲起來自慰，女方堅信他沒有外遇，只是對自己性趣變淡，有方法可重燃慾火？

台灣心理學博士及性治療師曾寶瑩在YouTube頻道「心向性愛諮詢室」分享女網民困擾，指「男友不造愛卻自慰，就是對自己沒有慾望」。

當男友拒絕親熱，女生就會開始胡思亂想。（《暖男爸爸》劇照）

曾博士坦言，男性自慰不一定是想發洩性慾，很多男性面對生活壓力時，都會以自慰排解，射精過後身體比較放鬆，壓力感覺也變小一點。

與伴侶親熱不是單純的「洩慾」，好的性愛要前戲鋪陳、花心思取悅對方，人人都有性慾，有性需要是自然不過，但為何突然「慾火」消失？床上變得冷淡？女方經常主動被拒絕也難受？一方變得不願造愛，另一方卻性慾難解，是否注定要分開？ 遇上這情況，明知對方不是變心或外遇，博士提出4個步驟拆解原因及對症下藥，重燃慾念。

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