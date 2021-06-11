阿嬌爆被好友「撬牆腳」情節似拍戲　3招對付假閨蜜「搶男友」！

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-11 18:00

閨蜜「撬牆腳」如何應對？鍾欣潼（阿嬌）在內地節目《怦然心動20歲》中，大爆曾被「好姊妹」搶走男友，對方還親口對她說『我跟誰誰誰在一起了」。好姊妹變第三者，情節猶如怕戲，但現實中並不陌生，出現「進擊的閨密」，如何反應才是上策？

阿嬌在節目中分享被好姊妹搶男友的經歷。（《怦然心動的20歲》影片截圖）

阿嬌在節目中自爆，指與那位閨密無所不談，不論開心或難過事都會分享，更會帶自己的男朋友與她見面。後來二人在外地偶遇，之後瞞着阿嬌走在一起，被撬牆腳仍懵然不知，之後反而是這位閨密親自告之。

阿嬌在節目中分享：「那個女生約了我一起去唱歌的時候，抓了我進去洗手間跟我說：『我跟誰誰誰在一起了。』我那個時候的心情就是，拍戲嗎現在？」

阿嬌後來與那個女生不再來往，多年後在街上碰面，對方還質問阿嬌：「你為什麼生我氣？」令阿嬌生氣又無奈，曾反問對方「你不知道自己錯甚麼嗎？」

好姊妹變第三者難提防，因為男友或閨密都是最信任的人，自然不會有很大戒心； 但撬牆腳的遭遇，偏偏有時就是在你最不為意的情況下，突然遇上了。

阿嬌百分百信任好姊妹。（IG@q_gill）

愛搶別人男友因「隔離飯香」？

有些女生總愛對身邊朋友的伴侶「下手」，即使明知有機會與朋友關係破裂或惹起非議，依然橫刀奪愛，心態上是怎麼一回事？心理學有解說，總被朋友伴侶吸引的現象，稱為擇偶複製現象（mate-choice copying），通俗說法就是「隔離飯香」或「無法得到的最吸引」。

好姊妹想撬墻腳，應如何應付？（《前度》劇照）

《Psychology Today》引述心理學專家解釋這現象，指有些人對於朋友伴侶特別有興趣，並想據為己有，原因是覺得既然其他人選中的，必有過人之處，繼而進一步想到，如果是換了是自己與對方一起就好了。

遇上「進擊的閨密」，如何是好？ 防人之心不可無，有蛛絲馬跡可看得出？外媒《Power of Positivity》指出，其中一個可疑特徵，若發現有朋友刻意模仿你，包括衣著打扮或說話方法，就要當心了。

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當你辨清有人意圖撬墻腳，外媒《Your Tango》提出3大對策，大原則是不要啞忍，及早行動，令對方知難而退。

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參考資料：Psychology Today、Power of Positivity、Your Tango

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