性愛教室︱8個跡象邁向無性關係　同住如室友　不牽手接吻是警號?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-25 22:00

性生活／無性關係／無性婚姻︱香港未有正式統計調查「無性婚姻」的數字，但從不少性治療師的分享個案得知，無性婚姻在如今普遍不已。兩夫妻無性生活到底是什麼原因？以下生活中的種種跡象，或可見倆人正步進無性關係。

性事上也有平淡期，不少老夫老妻心靈契合，卻面對無性關係。（《可以不可以》劇照）

關係要走得長久，除了靠溝通，也要有雙方都滿意的性生活。拍拖越久，「老夫老妻」的感覺越重，關係似乎也漸趨平淡，不再為彼此花心思，連甜言蜜語也懶得說，天天見面，卻親密不在。性是一段完整的婚姻中必備的一個重要元素，但是每段婚姻卻不一定有性。

無性婚姻的夫妻或會因性生活不協調，最後考慮結束關係離婚。（《春嬌救志明》劇照）

那麼「無性婚姻」的定義又是什麼？根據日本厚生勞動省定義，夫妻結婚後沒有性生活或者每個月性生活少於一次，就是「無性夫妻」，他們的婚姻被稱爲「無性婚姻」，而這個現象受到了各國的關注，甚至在多個國家例如韓國、美國、英國都逐漸湧現了爲數不少的「無性夫妻」。美國Relationships in America在2014年時就訪問了1萬6千位18到60歲的已婚人士，發現每5對夫妻中就有1對在1個月内沒有性生活。無性婚姻的夫妻，或會因爲性生活不協調而存有分歧磨擦，認為一起再感受不到快樂，最後考慮結束關係或者離婚。

不經意的日常習慣，原來漸漸將二人推向無性關係。性治療師在外國媒體《哈芬登郵報》（HuffPost）中提出8個無性關係的預兆，如你與伴侶正面對以下情況，不妨多花心思經營關係，重拾昔日激情。

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參考資料：哈芬登郵報

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