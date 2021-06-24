與伴侶裸睡更恩愛?　5大睡眠習慣重回熱戀期　這種情況要分房睡

性愛教室／裸睡｜縱然伴侶是最親密的人，同床裸睡似乎也有點尷尬，有些女生總怕在伴侶面前赤裸裸，生怕身材上的缺點表露無遺，對方會嫌棄自己。然而，有研究指出裸睡有助增進與伴侶感情，兩人感覺更親密，愈睡愈恩愛？