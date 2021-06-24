同居1星期被男友嫌污糟　6件同居瑣事最具殺傷力：未沖涼上床瞓！

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-24 19:43

同居生活終於展開，竟是浪漫變「災難」。近日有女生在討論區大談與男友的同居煩惱，她指男友原本獨自租屋住，主動向她提出同居，她已視對方為結婚對象，遂一口答應。然而，兩人同居1星期，男友便叫她搬走，爆發分手危機只因一個小習慣。

該名女網友在討論區分享，指同居生活展開後翌日，男友已嫌她污糟，指她沖涼後不執拾去水位的頭髮，而她覺得去水位的頭髮，1星期清潔1次便可，覺得男友事事規管很麻煩。兩人一齊住1星期後，男友提議還是分開住較好，令她大為感慨「相見好，同住難」，又擔心「遲啲係咪要分手」。

髒亂的家不是人人能忍受。（IG@mayannem）

同居爆分手危機，引起網民熱議。有網民建議要心平氣和與男友溝通，同居總要互相遷就；但亦有人指其男友的做法並沒無理，水位頭髮應頻密清潔，否則會淤塞。

兩個人即使相愛拍拖好一段時間，但當開始同居，一齊生活，日對夜對，就會因日常瑣事心生不滿及爭執，例如沖涼水溫、對放屁放應大等等，一定不少人有共鳴。有日本網民之前在Twitter列出6件容易爭執的同居鎖事，也引起不少人熱議。

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暫時逃避解決爭執？

當大家吵得臉紅耳赤，又不想撕破臉，唯有「逃避」。當下兩人最需要空間，但切忌一聲不哼就離去，應先說清楚離開是想冷靜一下，並表明自己會回來處理問題。

不過，處理問題也要找適當時機，有人覺得與不應有「隔夜仇」，即使兩人已身心疲累，仍逼着對方討論及解決問題，只會令大家更煩躁。如果覺得問題如「打死結」，沒有出路，不妨待翌日再處理，一覺醒來，你或許會有新的想法。

與伴侶吵得激烈，不妨暫時離開，給予彼此空間。（《紀念日》劇照）

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