情侶吵架道歉了事更常起衝突　事後處理態度才真實反映他有多愛妳

在愛情世界戀愛關係中，從吵架的態度就能看出他到底愛不愛你？是否真心？

文：Dr. Gracie許藍方博士



「他又消失了…..*(%^&*$@#^！」小瑀邊哭邊說，我只聽得懂前面幾個字。

「為什麼消失？還好嗎？」愚蠢的我差點拿起電話報警。

小瑀吸了吸鼻涕，繼續說：「我們下午吵了一架，因為我不小心被刀片割到手，我覺得他都顧著打電動沒有理我，還覺得那只是一個小傷口，我跟他就吵了起來，後來他覺得我無理取鬧，就甩門出去了。」

「你們後來怎麼處理？」

「他說要等我心情自己好起來，才要回來；所以我後來在哭完之後，打電話給他，跟他道歉之後，他才回來。」小瑀委屈地說著。

「道歉？有甚麼事情需要道歉嗎？」

「他覺得我沒事找事鬧，他說他又沒有幹嘛，我為什麼要用負面情緒打擾他。我之前為了快點和好都主動跟他道歉，因為我很討厭那種難受的氣氛，但是久而久之，我覺得好累，我們越來越常吵架，同樣的事情周而復始，也讓我越來越不快樂。」

「那妳為什麼還繼續在這段關係中？」我好奇地問，一個明知在關係中不快樂的女孩，為什麼選擇待在原地繼續流淚，而不是轉身離開。

「因為，我怕我再也找不到像他對我這麼好的人了。」小瑀掙扎又矛盾地回答我。

「我怕我再也找不到像他對我這麼好的人了。」這已經是我不知道第幾次，從不同的女孩口中說出的同樣的話；不同的時空、不同的人，卻是一樣熟悉的場景。「她」因為害怕，寧願原地踏步，也不敢離開，只好用眼淚洗滌傷痛，讓時間麻痺疲累。

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我沉默了一下，等小瑀情緒平復後，跟她說：「其實，妳不可能『再也』找不到對妳好的人。」

「為什麼？」

因為每對在愛裡的情侶，本來就會對彼此付出關心，「對妳好」不是理所當然，但，它是伴隨著愛自然會出現的行為，附帶在你們的感情中，所以它不該是妳選伴侶的條件，更不該是妳不敢離開一段關係的原因。

兩個人在開心快樂的時候，誰會對彼此不好？！重點不是看他對你多好，而是當你們吵架了、處於不開心的時候，他怎麼對待妳和你們之間的關係；不管他平時對你有多好，都會在這個時候現出原形，一個人的品格和愛你的程度都這個時候顯現出來。

類似的話大家應該都聽過很多次了，但為什麼還是有這麼多人困在不適合的感情裡期待不可能實現的天荒地老呢？

一個人可以在彼此都不開心的時候，還願意不顧面子，放下身段主動求和，只希望看見哭泣的妳收起眼淚重展笑顏(當然，在這個時候，也請妳識相的順著階梯下了吧！爭吵會發生絕對不是單向的，兩個人都必須負責，但本文暫不討論這個部分)。當然，他不需要做到讓妳開心的程度，他可以選擇不說話、不討好，但我保證的是，至少他不會選擇在當下用傷害的方式對待妳，無論是傷及妳的身體或是妳的心。

簡單的我愛你三個字，一秒鐘可以說完的話，要証明卻需要一輩子的時間。

當你被甜言蜜語感動之餘，請記得找回清醒的自己，尤其當你們爭吵的時候，更要擦亮雙眼及打開內心，看看身邊的這個他，是否真的值得你為他付出自己，以及一輩子的時間和承諾。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：愛情關係中，吵架的態度決定了他愛妳的程度】