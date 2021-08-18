12星座｜總覺得伴侶對你斤斤計較？這5個星座「均真」得讓人汗顏

這真的不是在斤斤計較，雖然很容易給感情上的另一半一種很愛計較的感覺存在著。有些星座的人特別喜歡說清楚講明白、不太愛有什麼模糊的地帶，或者是他們天生就是很聰明很清楚，面對錢的部份也喜歡跟另一半算得很清楚，他們不見得是不願意付出，只是覺得在這部份的數字就是該明白點，但也很容易帶給另一半不太愉快的感受，哪些星座容易這樣什麼都愛算得很清楚呢？跟著亞提米斯一起來看看！



是否一刻感到很不解，為何伴侶明明願意為你付出，但嘴上總是愛和你斤斤計較？這可能跟他的星座有關！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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山羊座：

簡單、務實、清楚，難免會有種愛計較的意味存在，該說是實事求是吧？

山羊座本身就是比較容易不茍言笑的人，他們會有有趣的那一面，不過往往容易給人一種很嚴肅的感覺，或是他們會是比較容易板起臉來訓人，對感情上的對象有時候山羊座是不見得會展現出這麼無趣的一面，只是他們還是容易過份理性、容易少了點感情裡頭該有的溫柔與滑順，在很多事情方面還是有他們一貫堅持的風格。

這樣的堅持也就容易反映在生活的小細節上，很多時候山羊座情人不見得是在「特別」想表達一些什麼，他們只是單純的去告訴對方，買這個我花了多少錢、買那個我花了多少錢、這個是我買的、那個是我買的，他們也只是單純的去說這樣的話，不見得有什麼暗示或一定帶有什麼特別的意思存在，不過有時候山羊座的講話態度就容易讓感情上的另一半聽起來覺得有點小小的刺耳和不怎麼愉快，因為他們的表述語氣通常容易很硬很沒聲音表情，又不會加一些浪漫的話，總會讓聽到的人覺得山羊座好像在宣誓主權。

山羊座有時候是很沒有彈性的一個星座，如果他們覺得某一個條目的金額一定要算得很清楚，他們就會非常清楚的一定要算到對為止，而且很多時候是不會轉彎、不會變通的類型，這並不盡然是愛計較，只是他們會覺得這是一種很務實的考量，很多山羊座也喜歡把自己為了愛買了哪些東西、做出哪些付出掛在嘴上，他們有時候會買很貴的東西送給喜歡的人，這的確是一種愛的表現，因為很多山羊座會覺得要送就要送有價值、可以長久的物品。

然而在吵架的時候山羊座有時會一一講出他們買了多少東西來表現他們的愛，他們不見得是要討回什麼，只是很清楚的去展現他們對愛情的付出，不過聽在火氣正旺的另一半耳裡，只會讓對方覺得「你是在跟我清算些什麼嗎？」。

或許山羊座們該學學的是說話的藝術吧。(笑)

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雙子座：

也沒有特別想要去算清楚或計較什麼，只是腦袋一轉就清清楚楚，這又不是我的錯。

許多雙子座都很聰明，他們天生就是腦袋很靈光的類型，大事小事只要是他們願意多花幾分鐘去思考的，通常都能夠迅速有反應，有時候這樣的反應當然是非常有趣的事情，在愛情裡頭的雙子座情人當然也是如此，他們對很多小事情都是一目瞭然、看一眼想一下就清清楚楚，加上他們那張嘴的犀利，有時候會讓很多另一半有種無法招架的感覺。

雙子座不太喜歡自己存在有點意識不清的情況，就算他們喜歡把別人搞得昏頭轉向，可是雙子座自己卻非常不喜歡亂七八糟的情形，雖然不少人會覺得雙子座好像總是把自己放在一堆混亂的事物當中，不過聰明的雙子座往往對於這樣的混亂是能夠掌控的。也因為這樣，很多事情雙子座都記得很清楚，小到花了多少錢買了哪些東西。

很多時候雙子座的反應是極度靈敏的，他們總是喜歡在第一時間去做一些反擊，在愛情當中更容易這樣去找一下對方的小麻煩，最好可以把情人反擊到啞口無言，雙子座就會有種獲得勝利的快感和愉悅，所以也就演變成他們什麼事都可以拿來說嘴，偏偏跟錢有關的事向來最具有壓迫力也最實際到可以讓對方無言以對，很多雙子座就會拿出來當武器使用。

小從昨天早餐到今天午飯，雙子座花過錢的部份就算只是一點小錢他們也能夠拿出來說，只是這樣次數多了就會讓對方覺得雙子座總是很喜歡計較這些小事情，可是雙子座不盡然是在計較些什麼，坦白說雙子座只是不喜歡嘴上講輸任何人、他們也只是用這種方式去強調，他們在愛情上的付出是連小地方都很在意的。

不過，這樣強調自己對愛的付出，似乎不太常讓跟雙子座談戀愛的另一半「有感」就是了，卻呈現出精明愛算計的反效果。

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天秤座：

談戀愛就是有來有往有公平，還好算得很清楚但不見得會說得很清楚。

天秤座是優雅的，但他們基本上也是很注重公平付出的，在愛情裡頭的天秤座往往會計算得還蠻清楚，哪一方付出了多少、又互相為了對方做了什麼，很多天秤座是還蠻篤信愛情的成功是建立在雙方的公平付出上，當然這也是沒有錯的，可是很多事情沒有辦法量化衡量，而天秤座本身其實就還蠻容易把能夠量化衡量的部份都一一記下來。

比起很多星座要好多了的一點是，天秤座雖然算得很清楚，但由於他們是優雅有教養的代表，往往天秤座在說話的藝術這個部份上頭是比別的星座來得要好上許多，因為天秤座不會講得那麼明白，他們知道講到錢和數字方面要特別小心、愛情方面要面對的情人而不是去討債，很多話對外人也許可以說得清楚明白，在面對自己的情人的時候就要比較含糊一點，至少先用暗示的方式來說明，也才比較不會影響到感情。

通常如果天秤座情人在小小的抱怨你對他太不好的時候，千萬不要覺得天秤座情人只是在撒嬌發牢騷，天秤座會發出這樣的抱怨往往都是其來有自，最好是要問清楚究竟是為了什麼，天秤座心裡頭有一把刻度很微細的尺，他們會去計算哪時該說些什麼，要抱怨的時候往往也就是他們已經心裡頭有算過哪些部份是失衡的，那麼也最好不要忽視，因為如果長期累積下去，那麼也就是形同你在逼天秤座要跟你算清楚。

這是個很難接受單一方面一直持續付出、對方卻沒有回饋的星座，他們很不喜歡這種失衡的感覺，只是礙於感情方面的和諧、天秤座也不喜歡一直講，可是如果真的讓天秤座不愉快，那麼天秤座能拿出的鐵證如山、可是也會讓對方嚇到的。

原來一直以來好像什麼都不是太在意的天秤座，心裡頭卻是一清二楚很多事，無論大小金額都一清二楚，你為天秤座做什麼奉獻犧牲，天秤座又做了些什麼回饋，但當真走到這個地步，那也代表天秤座覺得對方對這段愛太不用心，甚至於也有想中斷愛情的考量囉！

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處女座：

記憶力很好不代表很愛計較，敗就敗在那張嘴就是很愛唸，唸到讓人覺得根本就是在計較。

處女座本來就是很愛在意小事情的星座，要說他們是絲絲入扣也好、在意枝微末節也好，或是要說處女座是奉行「魔鬼就藏在細節裡」的思考也好，處女座本身就是沒辦法不去在乎小事，沒有辦法不去思考這些小錢小事情，加上天生對小事情的記憶力又很好，有時候還能夠照年份去把一些兩人發生過的事一一講出來，倒背如流到讓跟處女座談戀愛的人覺得，這種流水帳都記這麼熟，實在也太可怕了點。

有些事真的是習慣。處女座會習慣性的一直碎碎唸同樣的事，不管這件事情是否已經完成結束，處女座只要還是很在意，就還是會一直講個不停，這是處女座的通病，因為在意就會一直重覆，就像在背書一樣一直講一直講，加上他們在意的都是小事情，也就很容易會造成跟處女座談戀愛的人覺得，為什麼處女座的人總是在計較這些小事？

有時候處女座也不是每一分每一秒都那麼在意，他們只是習慣性的放在嘴上講、不希望有些錯誤會重新再來一次，這也使得處女座就算知道某些事再多講也沒有意義，他們還是會一直提，金錢方面的事處女座當然是弄得清清楚楚，誰付過錢、誰請過客、他們都很明白。

處女座在愛情裡頭其實也還滿喜歡扮演照顧別人的角色，當另一半很用心的時候，處女座也會因為愛而用心去回報，另一半給予過的、就算是再小的東西，很多時候處女座都會記很久，過很久之後再提起來也是一種回顧浪漫。

說穿了就是在意感情上的這個對象的想法和付出，有時候處女座一直碎唸自己花了多少錢、付出了多少，是在告訴對方、我因為接受到了你的愛，所以我也用我的方式在回饋，只不過有時候特意去提的是數字的時候，難免有時會讓人覺得，處女座是不是太小氣了，老是一直提自己花了多少錢、做了多少事？

可能處女座該把前因後果講得明白點，不是重點的部份一直重覆，對方還是很難懂你的想法和你的愛喔！

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金牛座：

單純就是對錢、價格、數字很敏感，別的事可以慢慢處理，唯獨錢一定要快狠準。

很多金牛座都是出了名的反應很慢，或是比較溫吞，不過他們在錢的方面向來都算得一清二楚，就算是面對自己最愛的人，金牛座還是算得清清楚楚。生活上大大小小的事，大概有一半以上都沒辦法跟錢脫離關係，吃喝玩樂到家用開銷、禮物等等，金牛座不是不願意付出的人，他們相當願意為了愛情付出，只不過金牛座的人對於錢的敏感度向來很高，哪時付出多少錢、做了什麼事，金牛座其實都很清楚，不過他們通常不見得會說出口。

如果你真的問了金牛座、跟他們好好討論一些小事、特別是跟錢有關係的事，他們的回答會讓你嚇一跳，其實金牛座是很容易把很多話都放在心裡，他們是很踏實的一類人，講出來的話往往也都相當的務實，不過這種話通常都不見得很好聽、一部份也是金牛座不太會修飾他們的用語，當然也就造成談到某些金錢方面的事會覺得金牛座好像都算得很清楚，特別是從金牛座手上給出去的，他們向來都是一筆一筆條列、甚至於還會拿出帳冊來。

也該說是金牛座因為想事情比較慢、他們也習慣用比較實際的態度來思考事情，這也使得金牛座還滿會進行所謂的責任歸屬，也就是哪些事是誰做就該誰負責，所以一但如果事情是比較負面的，聽起來就有種金牛座在興師問罪的感覺，金牛座其實不見得有這種意思，只是如果清楚地追根究柢，不就是誰出的包誰就該負責嗎？只是在愛情裡頭，有時候另一半聽到這樣的反應是會還滿受傷的，怎麼好像出了事金牛座就把責任推得很乾淨，還會認為這樣表達的金牛座是不是已經不愛我了？

事實上金牛座有時候只是很平、很簡單、很清楚的去釐清一些事，不過說者無心、聽者有意，也就引起很多不必要的不愉快。總之如果沒有心理準備，不要去問一些金牛座不會主動回答你的問題，因為這是在考驗你的心臟對實話實說的承受力。(笑)

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【本文獲「亞提米斯」授權轉載。】