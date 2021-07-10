明知他不再愛你別再苦戀過去　封存往事才是好好照顧自己的表現

撰文： 鄺俊宇 最後更新日期： 2021-07-10 20:00

你總是不懂得照顧好你自己，就算明知道那個人已經不會再愛你，但你還是不知道停在原位等什麼。等什麼呢？等那個他終於忽然懷念你？然後回來你身邊，好讓你繼續那段看似未完結的愛情？這是不少人也經歷過的小事，當你以為跟他的故事未完，但原來故事結束了就是結束了，風過無㾗，而你還是像儍瓜般留在原地，你在等什麼呢？難道你害怕當他忽然回來，卻發現你已經不在原地，然後他又黯然離開？這樣的戲碼，不知道在多少位可憐人的腦海裡上演過多少次，最後又有多少真的能夠圓滿復合？

從前曾分開過又復合，這些經歷不知害慘了多少人。（《我的室友是九尾狐》劇照）

等待從來都是非常漫長的煎熬，問題在於你不知道自己最終是否能等得到，若然能告訴你最後答案，你當然不介意等多久。但你在等什麼呢？這一次的分手與之前的相似嗎？從前曾分開過又復合，這些經歷不知害慘了多少人，因為你心底裡會有一種想法：「上一次也是這樣的分開，最後還不是會重新再一起嗎？」然而，不是每一次分開都能夠復合的，從前能夠復合，是因為你和他的緣份未用盡，但當分手的次數越多，真正分開的風險也會越大，直到某一次，你和他看來真的是認真的分開了。

你應有照顧自己的責任，不能由旁人為你代勞。（《某一天滅亡來到我家門前》劇照）

在分開期間，他有掛念你嗎？有，當然有，無論是因為什麼原因分開，兩人都會同樣的思念對方的，除非彼此從來沒有真正的愛過，不然在分開的頭幾天，兩人都會非常留意對方的近況，但又不會給對方知道。既然彼此都在關心對方，那麼為什麼要分手？原因有很多，在當下一刻會覺得這是非常嚴肅的事情，但若然後來真的分開了？你就會連當初為何與他吵架的原因也記不起來，這真的很諷刺，想當初兩人因為那個原因而各不相讓，但最後沉澱過後，卻連因何吵架至分手的經過也記不清楚，雖然可笑，但卻是我們當中不少人的寫照。

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沒有戀人之間能無限次分手的，總有一次，是被逼認真起來的。然後兩人都各不相讓，誰也沒有再找對方，就這樣日子一天一天的過，他身邊總會另有女孩出現，而妳呢？或許身旁都另有他人了。

既是如此，就讓妳與他的故事在這刻結束吧。

只有好好封存過去的故事，妳才能夠真正走進下一個故事去，這是你應有照顧自己的責任，不能由旁人為你代勞。

你總是不懂得照顧好你自己。

但總有一天，連如此不懂得照顧自己的你都會明白，這是你必須要學懂的事情。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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