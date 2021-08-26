哪些星座天生「黑面神」生人勿近？認識後卻發現超易相處又有義氣

可別被下面這些星座的一張「臭」臉嚇跑了，其實他們超好挼的喲~



你身邊有沒有朋友經常黑面？但，深交過後發現其實很善良、隨意，甚至帶點詼諧？可能他們是以下的4個星座。（點擊放大閲讀）▼▼▼

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處女座

不管怎麼做都沒法讓他滿意的樣子，處女座招黑真怪不得別人。但他挑刺歸挑刺，內心其實沒那麼苛刻，容錯度還蠻高的。就是愛操心，一邊抱怨，一邊又努力幫忙收拾爛攤子。

只要對方認錯態度足夠誠懇，他嘴上雖然還在碎碎念，但心裏早就原諒了，還一個勁兒地護犢子呢~

白羊座

自帶一股鐵血戰士的氣勢，面對權威照樣敢嗆大小聲，誰見了都會覺得這人惹不得。雖然是一點就炸，但他的情緒易燃也易安撫。順毛捋，軟話一講，分分鐘消氣。

白羊就是那種，脾氣特別不好但又特別大氣的，你給個梯子，他三步併作兩步就慌忙下來了，超可愛。

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水瓶座

看起來很高冷，實際上就是個搞笑能手，友善又豁達。即使被朋友捉弄了，只要不涉及到原則問題，都不輕易計較，甚至會主動給台階。

喜歡雪中送炭的暖心瓶子，表面特別不正經，做朋友其實相當靠譜。

金牛座

無論聽到什麼，金牛的反應常常是不溫不火的，容易被誤會只活在自己的世界中。但其實他的內心並非沒有觸動，只是不擅長用言語去表達。時間久了，被牛牛默默陪伴的人方能體會到他身上溫暖、柔軟和支持的力量。

當發生不愉快時，其實無須多言，金牛從不輕易放棄一段關係，改變對一個人的看法。只要緊緊抱著他表示很在意，就足以讓他心軟。

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