12星座｜追求刺激性愛3大星座　山羊床上狂野　誰最愛角色扮演？

【12星座／性愛／性愛技巧】有人的性事總是一成不變，每次親熱都只在床上，過程也如例行公事般有「既定程序」，有人則追求刺激新鮮的性愛，從環境地點到前戲姿勢，每次都渴望有「新花招」，害怕性事陷入悶局。到底12星座中，哪3個星座只對刺激性愛有「性趣」？



對於性愛，不同人有不同「口味」，害羞女生喜歡摸黑進行，希望伴侶溫柔對待，口味較「清淡」；「重口味」同樣有市場，有人在床上追求刺激感，拍拖久了想「換個對象」，就與伴侶在床上玩「角色扮演」，或者利用道具增添情趣，有時為增加刺激，不只是換個地點親熱，更有可能選個「有機會被撞破」的地方，享受「被窺視」的感覺。

12星座中有哪些人追求刺激性愛？（《下輩子我再好好過》劇照）

不過，不論你是清淡抑或重口味，性事從來都不是「一人晚餐」，與伴侶敞開心扉談感受，才能令雙方都感受到性愉悅。以下3大星座追求刺激性愛，不妨一看你的伴侶有否上榜。

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有些男生將性與愛分開，只想上床，不願留情的3大星座男，讓女生們「提防」，不要被花言巧語沖昏頭腦，關係未開展便發生「關係」。

▼▼▼【同場加映】世界上「一拍即合」是少數，經營關係需要遷就、磨合，磨光了耐性，卻不一定有結果。有些人寧願保持單身，享受曖昧，偶爾到夜場與異性眉來眼去或在交友App中調情一番，合眼緣的便一夜纏綿，醒來以後便有默契地不再聯絡。這個星座怕受傷不易投放感情？誰能把炮友和情人分得很清楚？點擊看「有性無愛」3大星座男▼▼▼

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▼▼▼【同場加映】關於「Dirty Talk」，不少女生依然是「BB班」 ，不知從何入手？雖說性與生俱來的慾望，有些內斂的女生總是在性愛中充當被動角色，即使感覺來了也不敢坦言，在床上永遠只是順從伴侶的「乖乖女」 。對於性愛，你永遠都只是敢「想」 不敢言？不如先從日常的文字訊息開始突破......一秒挑起12星座男慾望「Dirty talk」受不了的挑逗說話是？▼▼▼