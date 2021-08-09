性愛教室︱造愛時被追問「高潮未？」　網民分享16句話令慾火全熄

造愛時說錯一句可隨時令性慾瞬間消散。近日有網民分享造愛時最破壞氣氛的說話，惹起不少人共鳴，吸引大量留言： 有「暖男」造愛常追問「（高潮）到未？」，其實很煩厭，情到濃時，「Dirty Talk」有助增加情趣，但說錯話卻有反效果，掃興之餘隨時激嬲對方，慾火變「怒火」。



造愛時一句說話，足以破壞浪漫氛圍？（《暖男爸爸》劇照）

台灣性學博士許藍方在Facebook向網民發問「造愛時最破壞氣氛的一句話是甚麼」，惹來網民熱議，分享「掃興」經驗，不少人有共鳴，吸引大量留言。

綜觀留言，以下有幾類最掃興說話，可瞬間撲滅慾火； 造愛時被不停追問高潮到來沒？又或者被問與前度的比較？催促快完事又造愛中途突然停下來，原來是問一些生活日常鎖事如「幾時放假？」諸如此類，本來性慾高漲，也會猶如一盆冷水，還怎可興奮得來？

在床上追問感受，「舒不舒服？」、「高潮了沒？」，不妨多花點時間「自己找出答案」，觀察伴侶的表情或身體反應可了解對方當刻感受，再以「你很性感」、「我很喜歡你這個樣子」等來挑逗會更討好。

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床上「說多錯多」不如不說？

造愛時「說錯話」會令性慾全消，抑或不如不說話、安靜點更好？其實造愛時的言語交流，有助增加性趣，但就要掌握對提高性慾的Dirty Talk 技巧。外國網站引述《Hormone Research》一篇研究，下丘腦的視前區及視交叉上核是性快感區，而Dirty Talk可以刺激該兩個區域，引起性慾。

男性造愛時不停追問伴侶感受，倒不如細心觀察對方反應。（《下輩子我再好好過》劇照）

【同場加映】Dirty Talk的入門級指南，新手也能自然不生硬地以言語挑逗對方。模仿AV女優可能弄巧反拙，Dirty Talk簡單直接最性感撩人？

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坦白說出在性事上感受，不必急於一時，可留待完事後才「賽後檢討」，再問伴侶感受，提高下次性愛的滿意度。美好的性愛體驗，關乎技巧，也在於是否了解對方床上喜好，想要真正「勝過」伴侶前度，也不是靠「問」，而是靠「傾」，謹記於心，下次溫存纏綿便不會「說多錯多」。

【同場加映】造愛時間越長，女生就會越滿足，才會有高潮？其實高潮與造愛長短無關，有些男生盲目追求性愛時間，甚至病態地在性愛途中「計時」，反而破壞了性愛的質素。台灣著名性治療師曾寶瑩曾在節目分享健康性生活的頻率和時間，打破大眾對性愛「久就是好」的刻板印象。

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