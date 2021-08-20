性愛教室︱性癖好丈夫不舉只靠幻想射精　專家拆解性癖好4大迷思

【性愛教室/性癖好】戀腳、戀物之類的性癖好，會難以啟齒？當發現性伴侶有性癖好，第一反應大都難以接受或者手足無措，不知如何應對，甚至嫌棄、直斥變態。性治療師及資深社工關家榮博士指出，面對伴侶有特殊性癖，毋須強逼自己接受，可先嘗試理解背後原因再尋求「出路」。



性癖好是甚麼一回事？令人聯想「猥瑣」、「宅男」？又或被標籤「變態」，事實有是否如此？

關博士透露，曾有一對夫婦求助，丈夫高學歷、有穩定職業、外表正經斯文，與太太感情不錯，而他會不時幻想與屍體造愛。

「這位男士腦海會突然浮現與屍體造愛的畫面，他感到恐懼，於是嘗試抑壓，但下次又再出現，無法自控。」這種情況持續數年，讓他感到困擾，於是與太太前來求助。

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個案一：幻想與屍體造愛

「人很得意，當你阻止他繼續幻想，就會越好奇，念念不忘。這位男士每次都因驚慌而逼自己不要繼續幻想，但內心的好奇又不被滿足。」

關博士與該男士追溯與屍體造愛的性幻想首次出現時間，當時發生了一單姦屍案，他推斷男士是受到報導資訊影響，找出成因，便要對症下藥。關博士於是叫他嘗試，在腦海中完成整個「故事」，該男士的面部表情已表明對屍體造愛十分反感，「當滿足了好奇心後，與屍體造愛的幻想便沒有再次出現。」

不少女性發現伴侶有特殊性癖好時，第一反應是晴天霹靂。（《下輩子我再好好過》劇照）

關博士指出，性癖好者一般情況是「無樣睇」，「很多人覺得性癖人士在幻想過程中很有快感，事實卻可能完全相反，他們往往會伴隨抑鬱與焦慮情緒。他們的行為不是出於性需要，而是不能控制自己，感覺如失去掌舵。」

個案二：幻想打贏「大隻女」再與她造愛

有些性癖個案是出於「條件反射」（Classical Conditioning），對與性無關的東西產生性興奮連結，另一個常見的成因便是「創傷」。

關博士指出，曾有個案因與太太做愛無法勃起求助，細問之下才知道他小時候被嚴厲管教控制，因自我保護萌生征服世界的想法，「有時會幻想與大隻的女性打架，打贏對方後便與其造愛。」

曾有個案自慰成功射精，但對太太卻無法勃起，背後也與性癖好有關？（《談談情說說性》劇照）

長大後，他會對強壯的Figure（人物模型）自慰，也可以射精，但面對太太卻偏偏無法勃起。關博士說，這個案要逐步處理：「首先要處理他的童年創傷及負面情緒，之後增進他與太太的感情及親密感，讓他明白性愛目的不僅是發洩性慾，也是與伴侶表達愛意的方式。」

積極治療戒掉性癖：性有選擇

將性慾投射在物件或浮現特殊性幻想，或許是忽略了其他可滿足性慾的方式。

關博士覺得性治療師的角色，就是告訴他們「性愛有很多選擇」，引導用其他方式獲取性愉悅，「伴侶有性癖，解開心結後，會鼓勵一起接受輔導，當關係穩固，性生活美滿時，走回舊路的機率也會大大減少。」

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