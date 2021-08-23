41歲葉璇自爆新戀情收千字情書　曾遇渣男被家暴：愛情需要勇氣

41歲葉璇近日在微博自爆新戀情，她直言剛渡過此生最浪漫的七夕，當天收到千字情書，事後向傳媒直認正與圈外人拍拖。一向是「緋聞女王」的她，桃花運旺盛卻未能結果，獨立自信的她戀愛便成卑微小女，履碰渣男更曾被家暴，她始終沒放棄愛情。每一段關係都是一課，她曾說，「分離只是為了更好地相聚。」



葉璇每次拍拖，都會搖身變成小女孩。（葉璇微博）

拍拖即變小女人：對他的愛只有80分，也會表現到100分

葉璇自小父母離異，13歲開始獨自在美國生活，養成獨立自強的性格，但每次拍拖都會搖身變成小女人，更有網民嘲她戀愛時「智商降至零」。

▼▼▼葉璇被指是「緋聞女王」，過去曾與多個男星傳戀情，更曾揚言「唔係靚仔唔好搵我」？點擊回顧她的往日緋聞▼▼▼

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葉璇曾與內地造型師「小默先生」拍拖，常常在微博上大曬恩愛，有自稱小默先生前度的女生以《珍愛生命 遠離渣男》為題發文，指他曾一腳踏兩船，勸葉璇離開他。葉璇不但懶理，更把該女生告上法庭，最後被判敗訴。

葉璇上一段感情是與內地造型師「小默先生」拍拖。（VCG）

葉璇這一次也愛得如小女生，曾與男友煲電話粥到凌晨4點，並在微博上發文：「紀念一下煲電話粥到這個鐘點，突破每天五個小時。談戀愛就是一起講廢話。」男友在她工作時探班，她就發文「稱讚」，「昨天是第一次探班紀念日」，字裏行間都感受到她很幸福。

旁人覺得她被戀愛沖昏頭腦，葉璇卻坦言這是她經營關係時的獨門技巧，

我只要拍拖，就會裝幼稚，哄對方開心。即使我對他的愛只有80分，也會表現到100分，過程中對他的感情也會越來越深，而我相信對方也會越來越愛我。

愛得卑躬屈膝為前度「跳河」

葉璇在兩性相處上有不少心得，偏偏每段關係都是收場，她也曾愛得迷失，在前度面前卑躬屈膝。她在內地節目《星座棋談》中大談情史，曾被一任前度家暴，寒冬之際身穿吊帶睡裙的她被趕出門口，最後幸好獲朋友「拯救」。

葉璇與現任愛得甜蜜。（葉璇微博）

據悉曾有前度要求葉璇「以跳河證明對他的愛」，大部份人都會將其當玩笑話，但有傳她曾毫不猶豫就跳河。在愛情面前，她曾經將自己放在卑微位置，滿身傷痕作成長印記，她終於學懂自愛。葉璇接受內地媒體《談心社》訪問，直言「愛自己多一點，對方就會愛你多一點，千萬不要倒追，也不要倒貼。」

被辜負又如何：我覺得是對方沒眼光

葉璇愛上了就會有執念，不理智地付出，只為留住對方，當關係終結時，她又恢復理性，看得雲淡風輕。2019年與小默先生分手，她以一句「分離只是為了更好地相聚。熱愛生活、熱愛工作、相信愛情、並且感謝美好的你 」終結4年情。

葉璇對愛情拎得起放得低。（葉璇微博）

唯有放下，才能前進。終日散發「怨婦」氣場，異性自然避之則吉。葉璇情路雖不順，卻能越挫越勇，全因她相信「真正的愛情，都有衝破原本秩序的巨大破壞了，面對愛情，想擁有它，需要很大勇氣。」

她每結束一段關係就抽身，不是因為無情，而是因為自信的她相信更好的會在未來等待自己：

你心的力量夠強，即便付出的愛被辜負，也不會覺得是傷害。你會覺得是他沒眼光，他辜負你，你可以很輕鬆就move on到下一個值得你付出的對象。 葉璇

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