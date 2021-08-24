分手｜網民分享10個分手爛理由　「較適合當朋友」留後路當SP？

分手理由有千百樣，但大部份都爛得很，局中人，當局者迷，執迷不悟；綜合網民分享，分手理由可以有多爛？哪些爛理由是渣男常用藉口？分手爛理由背後，或多少少有「潛台詞」，真的無何奈何又或另有的？



【分手】我們又如何分辨那些是「分手爛理由」與背後的「潛台詞」？（《無法抗拒的他》劇照）

10大分手爛理由：較適合當朋友即留「後路」、冷靜一下即己有新歡？

過氣感情熬人，要承認不復存在的感情，不是易事，很多人以藉口推搪，明明再無心經營、已變心，卻硬要說成是大家的錯、甚至是「家人不喜歡」等等，被分手的，聽到這些理由，甚至因此懷疑自己。

《實驗社會心理學雜誌》指出，當我們快樂時，更加難以會懷疑對方，或察覺對方說話的不合理，我們會說服自己，跟他在一起是快樂的，對其說話深信不疑，令自己在這段關係處於不利或危險位置。

【分手】在熱戀中，更難以理性判斷對方是不是在說廢話？（《無法抗拒的他》劇照）

分手的爛理由，大多「話中有話」，令你相信分手才是更好選擇，例如「比較適合當朋友」，其實他對你已不留戀，但知道你還愛他，說這句只是想留「後路」；「家人不喜歡」或「你值得更好」，即他不想為你再努力，乾脆把責任推卻給家人。

「先冷靜，分開一下」，冷靜不一定要分手，要是他動輒把分手掛在嘴邊，有機會是他已另結新歡，不想再要與你繼續下去。「冷靜」時期，方便他進可攻，退可守，與新歡開展關係。分手自然傷心難過，但也無不一定要全盤接受對方所說的理由。

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