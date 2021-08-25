王曼喜與女友下月結婚　抱緊同性愛情不隱藏：愛一個人無分性別

【王曼喜結婚】王敏德與名模馬詩慧的大女王曼喜（Kayla）將於今年9月與拍拖一年多的攝影師女友Elaine Chen結婚，並計劃於在美國舉行婚禮。王曼喜曾不敢承認性取向，也在青春少女時期結交男朋友，但最終她還是勇敢「出櫃」。



王敏德與名模馬詩慧的大女王曼喜（Kayla）將於今年9月與拖一年多的攝影師女友Elaine Chen結婚．（kaylaiw@IG）

王曼喜曾以為結交男朋友會變「正常」 造愛後好嬲自己

當年，混血港星王敏德與名模馬詩慧結婚奉子成婚，誕下女兒王曼喜。王曼喜遺傳父母優良基因，身形高挑，五官深邃。身為「星二代」，王曼喜舉手投足都會受到傳媒「追捕」，她在7年前宣布「出櫃」，這莫大勇氣背後，原也經過幾番掙扎。

王曼喜指，自己十多歲時，已知自己被女性吸引，與她而言，喜歡女生，是自然不過的事。但因為大眾標準，她也曾結交男友，即使志趣相投，但在與男友親熱時，卻不能專心，腦中想東想西；嘗試與男友造愛，以為這樣可令自己喜歡男生，但事後情緒卻更低落。她在森美主持的節目《公子會》中說：「我好嬲自己，我好想喊。」她也曾在訪問中談到：

即使和男生親熱時可以勉強完事，但過程中我完全不享受，只想對方可以快點滿足自己，然後完結整件事。 王曼喜

但與女性親熱，感覺親密許多，性愛似沒「完結」一刻。

而當時妹妹王麗嘉也因姐姐的取大感不解，她曾在訪問中說，小時候不懂事，不願跟姐姐談天，在同一房間，卻發短訊問：「點解要中意女仔？可唔可以唔好咁做？」

王曼喜回憶未「出櫃」時，很不快樂，她在訪問中說到，與妹妹最親近，但她卻不明白。

王曼喜妹妹王麗嘉也曾因姐姐的性取向大感不解，小時候不懂事也不願跟姐姐談天，發短訊問：「點解要中意女仔？可唔可以唔好咁做？」（kaylaiw@IG）

找一個愛自己的人並不容易 有何不能接受？

雖然王曼喜當時已十分清楚自己的性取向，但卻很害怕被家人發現自己是同志，最終因為女友與女友媽媽的鼓勵，她跟母親馬詩慧坦誠，馬詩慧花了一段時間消化，兩母女在那年暑假並不多沒說上一句說話，馬詩慧最後卻傳來一句「I just want you to be happy」，解開兩母女的心結。

7年前，王曼喜也跟大眾公開她的性取向，更與馬詩慧一起接受有關同性戀的訪問。王曼喜指，「出櫃」以前最辛苦，並不是喜歡女生，而是到哪都要說謊；她也分享，現在她能這樣忠於自己、這樣自信，全因家人支持。而馬詩慧則直言，王敏德比她更快接受，但最後她明白，最重要的，是女兒幸福：

找到一個愛自己的人，並不容易。可以找到一個自己喜歡，而又能互相疼愛的人，我有甚麼不能接受？

王曼喜的女友早已融入王曼喜家中。（IG@janetma28）

人生行每一步都有原因後果 絕不後悔

今年29歲的王曼喜，即將與巴西混血兒、香港恒隆集團地產創辨人之一陳曾燾的外孫女Elaine Chen結婚，Elaine也經常出席王曼喜一家的聚會，而她們現在也已飛到美國，婚後也會在美國定居。二人自認識以來，不時在IG上「放閃」，王曼喜也常常合照底寫下「愛的宣言」，引德國詩人的詩句：「愛情是兩份孤獨，互相保護，互相撫慰，互相致敬。」

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愛情不需要隱藏。 王曼喜

今年7月王曼喜也於生日當天寫：「老了一歳，把重心放在令你快樂的事上⋯⋯過去兩年難以預計，經歷高山低谷，但我即將與最好的人，踏入人生的新一章。」像王曼喜這即將踏到「30大關」的女生，縱然性取向未必一樣；但在人生路上，我們都各有各自的修行，沒有誰比誰優越，唯獨把持信念，就可坦蕩一些，就似她在訪問中說到一句：「人生行每一步都有原因及後果，絕不後悔。」

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