王曼喜與女友下月結婚　抱緊同性愛情不隱藏：愛一個人無分性別

【王曼喜結婚】王敏德與名模馬詩慧的大女王曼喜(Kayla)將於今年9月與拍拖一年多的攝影師女友Elaine Chen結婚,並計劃於在美國舉行婚禮。王曼喜曾不敢承認性取向,也在青春少女時期結交男朋友,但最終她還是勇敢「出櫃」。



王曼喜曾以為結交男朋友會變「正常」 造愛後好嬲自己

當年,混血港星王敏德與名模馬詩慧結婚奉子成婚,誕下女兒王曼喜。王曼喜遺傳父母優良基因,身形高挑,五官深邃。身為「星二代」,王曼喜舉手投足都會受到傳媒「追捕」,她在7年前宣布「出櫃」,這莫大勇氣背後,原也經過幾番掙扎。

王曼喜指,自己十多歲時,已知自己被女性吸引,與她而言,喜歡女生,是自然不過的事。但因為大眾標準,她也曾結交男友,即使志趣相投,但在與男友親熱時,卻不能專心,腦中想東想西;嘗試與男友造愛,以為這樣可令自己喜歡男生,但事後情緒卻更低落。她在森美主持的節目《公子會》中說:「我好嬲自己,我好想喊。」她也曾在訪問中談到:

即使和男生親熱時可以勉強完事,但過程中我完全不享受,只想對方可以快點滿足自己,然後完結整件事。 王曼喜

但與女性親熱,感覺親密許多,性愛似沒「完結」一刻。

而當時妹妹王麗嘉也因姐姐的取大感不解,她曾在訪問中說,小時候不懂事,不願跟姐姐談天,在同一房間,卻發短訊問:「點解要中意女仔?可唔可以唔好咁做?」

王曼喜回憶未「出櫃」時,很不快樂,她在訪問中說到,與妹妹最親近,但她卻不明白。

王曼喜妹妹王麗嘉也曾因姐姐的性取向大感不解,小時候不懂事也不願跟姐姐談天,發短訊問:「點解要中意女仔?可唔可以唔好咁做?」(kaylaiw@IG)

找一個愛自己的人並不容易 有何不能接受?

雖然王曼喜當時已十分清楚自己的性取向,但卻很害怕被家人發現自己是同志,最終因為女友與女友媽媽的鼓勵,她跟母親馬詩慧坦誠,馬詩慧花了一段時間消化,兩母女在那年暑假並不多沒說上一句說話,馬詩慧最後卻傳來一句「I just want you to be happy」,解開兩母女的心結。

7年前,王曼喜也跟大眾公開她的性取向,更與馬詩慧一起接受有關同性戀的訪問。王曼喜指,「出櫃」以前最辛苦,並不是喜歡女生,而是到哪都要說謊;她也分享,現在她能這樣忠於自己、這樣自信,全因家人支持。而馬詩慧則直言,王敏德比她更快接受,但最後她明白,最重要的,是女兒幸福:

找到一個愛自己的人,並不容易。可以找到一個自己喜歡,而又能互相疼愛的人,我有甚麼不能接受?

王曼喜的女友早已融入王曼喜家中。(IG@janetma28)

人生行每一步都有原因後果 絕不後悔

今年29歲的王曼喜,即將與巴西混血兒、香港恒隆集團地產創辨人之一陳曾燾的外孫女Elaine Chen結婚,Elaine也經常出席王曼喜一家的聚會,而她們現在也已飛到美國,婚後也會在美國定居。二人自認識以來,不時在IG上「放閃」,王曼喜也常常合照底寫下「愛的宣言」,引德國詩人的詩句:「愛情是兩份孤獨,互相保護,互相撫慰,互相致敬。」

愛情不需要隱藏。 王曼喜

今年7月王曼喜也於生日當天寫:「老了一歳,把重心放在令你快樂的事上⋯⋯過去兩年難以預計,經歷高山低谷,但我即將與最好的人,踏入人生的新一章。」像王曼喜這即將踏到「30大關」的女生,縱然性取向未必一樣;但在人生路上,我們都各有各自的修行,沒有誰比誰優越,唯獨把持信念,就可坦蕩一些,就似她在訪問中說到一句:「人生行每一步都有原因及後果,絕不後悔。」

