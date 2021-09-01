性愛｜陰道愛液的祕密　越濕代表越想要？避免私處有臭味要......

「愛液」這個能讓人懷著高度性刺激的名稱，實際味道、氣味是如何呢？愛液為陰道的分泌液體，學名為「巴氏腺液」，在健康的狀態下，呈現半透明且無腥味，主要功能是使陰道潤滑，讓外物（陰莖、手指、性玩具等）進入時，能提供適當的摩擦力幫助提升性的愉悅。



既然健康的愛液是無味，那麼不健康時會出現什麼味道呢？現在，來提提愛液變噁液的翻轉人生，我們都知道人體各部位都有氣味，如：口腔、腋下、陰部、肛門等，這些綜合起來簡單稱為「體味」，其氣味通常會受遺傳和飲食（甚至是服用藥物的味道）影響，大家都有經驗吧，喝咖啡或者常吃一種氣味重的食物，排尿與排汗的味道與食物就很相近，所以經常飲食重口味的女性，陰道也就容易出現比較重的氣味，而這種在情人眼裡的化學訊號，接受與否因人而異，有人會非常愛，有人唯恐避之不及。

還有令絕多數人害怕的狀況，就是陰道發炎產生的魚腥味，其中，「滴蟲感染」更會使陰道產生黃綠色液體，這時就只會發佈危險訊號了吧。

好了，為何要將大家的想像空間拉到黑暗深淵，其實是想多介紹一些，讓妹子自己或男性讀者們幫女友能稍微注意一下陰道健康，畢竟有「好陰道，才有好味道嘛」。

接下來，我們正式分泌主題，喔！不！是進入主題...

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愛液能吃嗎？怎麼吃？沒有愛液的女生怎麼辦？

首先，健康身體產生的愛液絕對能吃（這裡指的是伴侶吃，自己想嘗也是可以），性愛的刺激方式很多，其中，口交是種頻繁出現於伴侶間的性行為，透過嘴巴親吻或舌頭舔陰道口、陰蒂很容易使陰道分泌大量液體，某些女性會進入酥麻狀態，很享受，會覺得全部的身體都被接納，而喜歡口交的人也會喜歡伴侶的分泌液體，這是一種集結視覺、味覺、嗅覺的多重性感覺，由大腦掌握著興奮程度，一體提升性的愉悅。

但也有拒絕口交的人（不分性別），原因有許多，包含對性的健康知識、保守、認知或伴侶關係尚未完全信任，甚至對口交曾有不好感受的經驗等，都可能不喜愛吃妹妹。

最後，坊間有些文章提到愛液越多，代表女性性慾與爽感的程度就越高，從人類性學的角度來說，分泌愛液是女性性興奮時，陰道的潤滑液體，以便後續性愛順暢不受傷和適合性交的生理機制，但事實上，某些情況也會分泌潤滑液（這裡便不稱為愛液），但卻不是性慾的啟動，例如：女性受到性侵害時，陰道也可能會啟動保護機制分泌液體，或伴侶間求歡被拒硬來，這些時候有人會覺得她明明想要嘛！但受侵害時（指的不只是性侵害，伴侶的硬來也算），陰道分泌液體只是預防受傷的生理機制，因此，愛液與性興奮和性慾的關係並非絕對，各位妹子可以轉告男性朋友不要再落入迷思囉。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：性心健康美學中心SH.E，原文：【性知識】揭開女性「愛液」的小祕密】