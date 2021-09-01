性愛教室｜陰道乾造愛疼痛6大解決方法　盆底肌運動自然更濕潤？

陰道乾︱造愛時陰道濕潤度不足，除了疼痛不適，還可能被對方質疑「不想要」或「不夠愛」。皮膚乾可塗護膚品保濕，陰道乾可如何入手？也不可能經常因怕痛而拒絕伴侶的調情暗示，其實，紓緩陰道乾的方法並不如想像困難，除了潤滑劑，專家提供6個方法可從日常習慣入手，自然增加陰道濕潤，解決陰道乾問題。



陰道乾澀不是更年期專屬問題。（《志明與春嬌》劇照）

選購潤滑劑要注意或影響避孕？

陰道乾澀不僅更年期出現，有些女性可能受陰道感染、藥物等影響而出現陰道乾問題，也有些女性屬天生分泌較少。

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要令陰道更濕潤，直接方式可使用潤滑劑，水性潤滑劑可配合乳膠安全套使用，但水性潤滑劑易揮發，若用了也不奏效，則可嘗試油性潤滑劑，然而，油潤滑劑會破壞乳膠安全套，減低避孕效用，切忌一起使用。

除了使用潤滑劑，外國有網站提出6個紓緩陰道乾的方法，即使被陰道乾澀困擾已久，也可以有方法自然提升陰道濕潤度。

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多自慰助增加濕潤度？

性刺激是改善陰道乾澀的「良藥」，定期性刺激如自慰，有助保持陰道濕潤。當女性性慾被燃起，血液流向陰道，身體會本能增加分泌作為「潤滑液」準備發生性行為。若然自慰感興奮，與伴侶造愛時卻陰道乾感痛楚，增加前戲或是解決方法，女性平均需20分鐘喚起性慾，延長前戲有助增加濕潤度。

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多自慰有助改善陰道乾澀？（《我們都是超能力者》劇照）

陰道清潔劑是陰道乾元兇？

若造愛時，前戲夠，配合潤滑液依然覺乾澀不適，便要從日常習慣入手。陰道與皮膚一樣需要水分，最基本是多喝水，補充水分。市面上亦有陰道保濕產品聲稱有日常「補水」功效，平日可當潤膚膏塗在陰道，為陰道補補水，但需注意成份，避免導致敏感。

若然是因更年期分泌減少，可多吃大豆製品如豆腐、豆漿，內含植物性雌激素異黃酮，多吃有助紓緩因荷爾蒙變化引起的陰道乾澀。

此外，陰道清洗方式亦會影響濕潤度，清潔陰道「做多錯多」，簡單用清水輕輕沖洗便可，陰道會自然分泌作保護及維持濕潤，過度清潔或使用陰道清潔劑，或會沖走天然保護物質，導致乾澀。

陰道乾澀想買潤滑液應該如何選用？

不少潤滑劑也會添加甘油作保濕用途，但甘油有機會破壞陰道環境導致感染，陰道容易敏感應避免。另外，要留意陰道情況，有些女性插入後陰道突然變乾，就可以選購質地清爽的潤滑液，有些女性在造愛過程中由始至終陰道都乾，則可選擇濃稠持久的潤滑液。另外，需慎選有些成分或會誘發念珠菌，減少過敏可選不含甘油成分。

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