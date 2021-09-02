真子公主傳年底結婚赴美　未婚夫飽受爭議不離棄：彼此無可取替

日本皇室成員真子公主與未婚夫小室圭原預計2018年尾結婚，後來以「兩人還未準備好」為由延期，有傳是小室圭的出身背景受盡爭議，母親欠債屢屢，讓兩人婚事受阻。如今拖拉3年，日媒日前引述政府相關人士報道，有指真子公主計劃在年內結婚，並考慮婚後跟隨小室圭到美國生活。



日本共同社報道，真子公主雖計劃年尾結婚，但預計會低調進行。以往日本女性皇族結婚會舉行名為「納采之儀」的下聘儀式以及結婚前覲見天皇夫婦的「朝見之儀」，然而，有指因小室圭母親的金錢糾紛受盡國民輿論，宮內廳考慮取消有關儀式，兩人將會在地方政府低調登記結婚。

真子公主婚事拖拉3年多，終於有進展。（Getty）

真子公主為愛護航拒收「皇室補貼」

小室圭2018年開始前往福坦莫大學法學院（Fordham University School of Law）修讀法律博士（Juris Doctor）學位，並以完成司法考試，正等待結果。根據日本放送協會（NHK）報道，小室圭有望在美國紐約找到律師樓工作，因此真子公主考慮婚後一同到美國生活。

根據日本皇室規定，公主嫁給平民後便會失去皇室身份，但國家會支付多達1.5億日圓的一次性補貼作為生活費。不過據知情人士透露，真子公主有意放棄補貼金，全因補貼來自納稅國民，未婚夫小室圭已因家中財物問題被批評，相信她是為愛護航，避免未婚夫再被針對。

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無論幸福或不幸 彼此無可取代

日本雜誌《週刊文春》曾大爆小室圭的母親在小室圭父親自殺身亡後，多次向拍拖對象借錢，導致欠債屢屢，因此向「未來親家」秋筱宮文仁親皇夫婦求助但不果，甚至有指她「越級」向德仁天皇提出要求，讓皇室成員極為憤怒，真子公主的婚事一再延遲。

不過父親秋篠宮文仁親皇似乎也看到女兒要與所愛之人定下誓約的決心，為了女兒的幸福，公開同意兩人婚事。他在2020年尾慶祝55歲生日時，在記者會上首肯女兒真子與小室圭的婚事，更表示對女兒的決定表示尊重。

真子公主與小室圭的感情堅定不移。（Getty）

小室圭也曾在今年4月發28頁公開信，表明與真子公主結婚的心意從未改變，自知自己的沉默讓外界對他不信任，因此發信澄清大眾誤解，並指自己正嘗試解決母親的財物糾紛，為此與對方談判。

縱然婚事受阻，真子公主始終未有離棄未婚夫，根據日本《NHK新聞》報導，真子公主透過宮內廳發表信函表示無論如何都要與小室圭結婚的決定從未改變，她曾說：

對我們而言，無論幸福或不幸，彼此已是相互依偎，無可取代的存在。

除了真子公主，世界各地的皇室也有不少爭議聲不斷的婚事，有人堅持抗衡到底，有人則要為此捨棄所愛。

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