性愛Dirty Talk釋放刺激性感一面　不開口傳露骨情慾訊息也淪陷

Dirty Talk可以翻譯為粗口、黃腔、騷話，這邊我們中性一點稱它為「淫語」，在性愛中有聲控效果，聽著就讓人酥麻得不要不要。國外網站《Elite Daily》列出11個在性愛時說Dirty Talk的優點。



日常說粗口給人不良觀感，但在牀上的Dirty Talk卻能刺激感官讓雙方性愛更有快感！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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我們許多人喜歡在做愛時講/聽淫話。我們在激情的狂熱中迷失了自我，在性愛中互訴淫語能夠開啟不一樣性互動，在當中我們可能可以展現不同樣貌的自己。色情的交流增加了我們的性喚起力，淫話在性愛中為什麼會讓人有感覺呢？

關鍵在最強大的性器官 - 大腦

當提到性器官的時候，你想到的是哪個部位呢？是不是瞬間想到存在於兩腿間的器官呢！但其實我們都忽略了，性愛真正的催化劑是大腦。大量科學研究顯示了大腦在性活動中的主要作用。例如，性慾起源於下丘腦，它負責睾丸中睾丸激素的產生、大腦的杏仁核則是負責情緒的中心。一般而言，兩個大腦區域都會被淫話喚起感覺，因為它經過微調以刺激大腦的正確部位。它滿足了我們進行親密交談和性行為慾望的需要，它提供了多層次的性經驗，讓性愛的體驗範圍不僅限於身體接觸。這就是為什麼淫話如此引起人們關注的原因。當伴侶互相訴說淫話時，他們在撫摸著彼此的器官。

研究夫妻，人際關係，性別，神經心理學的美國學者Daryl Cioffi 表示：淫話是一種身心的完整體驗。Cioffi 告訴《醫學日報》：「人們非常喜歡骯髒的談話，因為它可以激活大腦的所有區域，同時還可以刺激身體。」「在骯髒的談話中，當我們罵人時，會觸及大腦的類似區域。因此，當你的大腦看到它時，經常越髒越好。」例如，許多有影響力的女性在日常生活和工作中都喜歡在床上順從，因為它可以刺激杏仁核。這個大腦區域是我們的恐懼中心，在性交過程中會大量參與興奮和愉悅。美國脫口秀演員黃艾莉（Ali Wong）曾說自己成為脫口秀演員之後因為發大財了，成為了家庭的主要經濟來源。在外女強人的她，在床上讓她濕最快的話語就是，老公叫她：「simple whore」她就會高潮無比！

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詢問伴侶的需要以及我們需要他們做些什麼，都可以打開了性愛交流的通道。分享我們想要在性愛中的感覺以及扮演的角色，並聽到我們的伴侶想要對我們做些什麼，對於性愛的喚起的非常的重要。分享伴侶可能不想變成現實的幻想，但是談論這些幻想也是可以讓彼此更親密的方式。

當然話並不一定是我們大多數人習慣表達慾望的方式，甚至有人覺得這樣很髒、是淫蕩的人才會做的；或是有人很喜歡在床上罵髒話說淫語，但是伴侶可能不喜歡，甚至感覺不舒服。精神科醫師許正典強調，沒有人喜歡被罵，在床上更是如此，性愛可以抒發壓力、情緒，但必須在乎對方的感受，做任何事都必須兩情相悅。性愛的過程，兩人都感覺舒服還是非常重要的。

所以想要在性愛中增添讓人酥麻爽翻天的話語，首先需要跟伴侶討論與練習的。

想要與伴侶增加Dirty talk？

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從發文字訊息開始

色情短信可能是開始嘗試淫蕩談話的好方法，尤其是當讓你最緊張的是大聲說出性感的話時。交流從輕浮到露骨的文字有助於建立伴侶共同的詞彙表，並勾勒出自己與伴侶之間的界限。例如，你想用什麼詞來指代你的生殖器？你的伴侶可以使用哪些單詞？什麼可以在床上試一下，什麼不可以？

在不熟練的時候利用文字建立淫語資料庫會更容易，你也可以同時探索自己的需求，並花一些時間思考如何表達給伴侶知道。等到你們要展開性冒險時，你們彼此已經有很多資料等著在性愛中嘗試了。

從你們的過去找靈感

借鑒你與伴侶的過往的性經歷與互動，以獲取淫蕩話語的談話靈感。告訴你的伴侶，你愛他們做得最好。說「當你……時我愛」或「當你……時感覺非常好」這是一種簡單的方法，想一想你與伴侶發生過的最好的性愛，以及成功的秘訣。 「記得那天……」或「我總是想起那個時候……」讓伴侶用言語告訴你，他們暗中喜歡你曾經嘗試過的某一種姿勢，懷念某一次的做愛場地，或者如何無法停止幻想你穿著一條很有feel的內褲，在伴侶床事間可以討論這些事情，可能能喚起你們從前的激情，重燃要大幹一場的慾火。

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在討論中提出你們的困惑

如果有疑問就詢問伴侶的想法吧！他們接下來想要什麼？他們最喜歡什麼？他們想對你做什麼？向伴侶提出一系列問題，這是你們在性愛過程中感覺創意已經彈盡糧絕的好方法。並且透過詢問與討論，讓兩人都有機會表達自己的想法以及是否同意對方的期待。

注意：性同意很重要！無論想要做什麼都需要問問伴侶的想法與同意！

談論你們的性幻想

每個人都可以有自己的性幻想，或是在腦中上演著自己的AV，大腦的美妙在於有人光用想像就可以達到性高潮。與伴侶分享自已的性幻想，可以將性幻想轉換成語言。例如：最近幻想著看空姐做愛，也許不一定要來一場空姐的角色扮演，可以用文字來玩啊！

「親愛的旅客，歡迎搭乘高潮航空公司……今天讓我們用文字彼此撩撥……」

2012年發表在《社會與人際關係雜誌》上的一項研究發現，我們談論性生活越舒適，性生活就會越令人滿意。在性愛中進行過交流的人更有可能體驗到性滿足感。換句話說，與我們的伴侶進行感覺良好的對話可以增強性經驗。關係專家April Masini表示：「淫話可以增強性愛，因為這是肉體性行為之外的另一種性行為。」淫蕩的談話還可能引起伴侶性高潮（想想0800的Phone sex吧！），甚至在沒有性器官刺激的情況下，也會變的超濕，超硬、和超潮。淫蕩話的力量可以使人「擺脫自己的頭腦」並進入情緒。如果你們想要改變一成不變的性生活，那麼試試看Ｄirty talk的力量吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：鄒孟栩，原文：越淫越愛-論淫話(Dirty talk)在性愛中的作用】