性愛教室｜5招前戲按摩激發情慾　輕掃頸背、揉捏腰部助挑起性趣

性事出現悶局，造愛前戲也仿佛有既定程序，接吻、擁抱、愛撫，久了自然覺得欠缺情趣。要燃起性慾，不僅限於刺激性器官，為彼此按摩其實也是絕佳的前戲，除了可發掘身體其他敏感帶，也能令伴侶身心放鬆，更投入享受性愛。台灣性學專家教授5招增加性慾按摩法，不妨記下，為性生活增添情趣。



生活忙，壓力大，空間小，成為性事的阻礙。每次造愛也如「速食快餐」，匆匆忙忙便完事，將按摩加入前戲，久違地停下來欣賞彼此的身體，也是種情趣。台灣護理學博士許藍方經常大談性愛技巧，她曾在影片中親手示範5種情趣按摩方法，觸及身上常見的敏感帶，撩起對方性慾。

按摩其實也是絕佳的前戲。（《非分熟女》劇照）

按摩敏感帶拿捏力度 大腿內側必定有反應？

除了性器官外，耳垂、頸部、腰部、大腿內側等位置都是常見的敏感帶，按摩時最重要是拿捏力度，太輕力會令伴侶感痕癢，太用力又會弄痛對方。大腿內側是身體最敏感部位之一，一手托著大腿，另一手在內側由下向上推，又或者雙手交替向上推按大腿內側，但若雙手未清潔及塗有精油，避免按到女生私密處，容易造成感染。

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按摩精油要慎選

替伴侶按摩時，不妨加入精油，減少摩擦力，觸感更舒適。市面上大部份精油都是100%純精油，濃度過高的精油接觸皮膚時容易造成敏感。因此進行精油按摩時，需混合基底油如葡萄籽油、可可巴油、甜杏仁油作緩衝。

純精油滴在身上會過敏、灼傷。（YouTube@頂尖事務所）

擁有芳療師牌照的許藍方博士建議按摩精油的濃度需調合至3%以下，對皮膚比較好。按摩前先脫下手上飾物，避免刮傷伴侶，將基底油和精油混合倒在手心，再搓熱，就可以開始為伴侶按摩。

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