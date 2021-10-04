阿Bob(林盛斌）與太太黃乙頤（Pearl）多年，一直相當恩愛，兩人育有三女一子，經常在社交平台放閃。但今日較早前，Bob在深夜時段發文指，懷疑太太有第三者，更懷疑對方每晚趁Bob睡覺後與第三者偷偷講電話。



今日(10/3)Bob在個人社交平台發文指，「最近我發現每逢夜晚12點，凌晨3點，早上6點，佢個鬧鐘就會響，然後佢就會行出房門，幾分鐘之後先再上返床，呢個行為維持咗一段時間。我有懷疑過佢係咪約好時間，偷偷地同出面個姦夫傾電話，鬼鬼鼠鼠燴番薯嗰啲！」

阿Bob較早前在臉書發文指，懷疑太太有「姦夫」。（FB@林盛斌）

阿Bob續指他起疑了一段時間後，終於耐不住當面問太太黃乙頤，「原來佢為咗幫個仔戒夜晚瞓覺片，專登過去隔離房抱佢起身去廁所，等佢唔好瀨尿，整濕條褲同d床被。跟住我問佢點解以前三個家姐都唔使咁做，淨係個仔先要抱佢去廁所嘅？然後佢好淡然咁樣答我：其實咁多年嚟個個都有咁做嘅，係你冇留意啫。」

在太太親口回答後，阿Bob直言感到相當內疚，笑問網民：「請問各位有冇咩辦法可以令我冇咁內疚？在線等。 」其實阿Bob近來已接連多次在社交平台公開向太太示愛，早前有網民嘲諷太太身型及缺乏個人才能，阿Bob一律在社交平台為太太發聲，更多次公開向太太示愛，兩人感情細水長流，相當羨煞旁人。

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