71歲李司棋曬舊照撞樣陳法拉？曾歷2次失敗婚姻：單身是自己選擇

71歲李司棋近年活躍於社交平台，被封為「長輩級KOL」，日前她緊貼潮流嘗試風靡全球的《魷魚遊戲》「椪糖Challenge」，被網民大讚心態年輕。事業一直順風順水的李司棋，原來感情之路卻甚為崎嶇？



71歲李司棋單身生活多姿多彩？（leeszekee@IG）

近年李司棋積極活躍於社交平台，不時分享日常生活照，更緊貼潮流，獲封為「長輩級KOL」。李司棋曾隨熱潮在「教主」Anson Lo（盧瀚霆）尖沙咀巨型廣告牌前打卡；最近則伙拍梁祖堯與歌手新星張天賦（MC）為外賣平台賣廣告，展露搞怪又可愛的一面；她還嘗試玩《魷魚遊戲》中整「椪糖Challenge」，被粉絲大讚好潮。

▼▼▼【按圖看】李司棋挑戰《魷魚遊戲》被讚潮 化身Mirror粉絲與Anson Lo合照？▼▼▼

李司棋曬年輕舊照 清秀外貌撞樣陳法拉？

71歲李司棋一直活躍於社交平台上，日前她上傳了一張年輕舊照，照片中她頭戴大草帽，身著抹胸長裙露出香肩，微微側顏展露甜美笑容，其清秀美貌被網民留言盛讚「大美人」、「不愧為香港公主」，甚至指其五官與陳法拉有幾分相似。

李司棋後生美貌被指神似「陳法拉」。 （leeszekee@IG）

▼▼▼【按圖看】李司棋後生清秀美貌撞樣「陳法拉」？▼▼▼

+ 2

經歷2次失敗婚姻：單身是自己的選擇

1968年李司棋參加選美比賽，獲得「香港公主」選舉冠軍，後來入行與汪明荃、黃淑儀及趙雅芝並稱為70年代「無線四大花旦」，紅極一時。

事業如日中天，李司棋的情路卻一波三折，她的第一段婚姻維持了18年，當年李司棋為了家人移民而獨自去加拿大坐「移民監」，與留港工作的丈夫與女兒分隔兩地，卻換來丈夫出軌，有指最後因第三者離婚。當時最令李司棋傷心的是與女兒關係疏離，離婚時女兒主動要求跟爸爸，直至女兒逐漸長大，母女才漸漸重修關係。

李司棋曾歷2次失敗婚姻。（leeszekee@IG）

1992年李司棋與第二任丈夫何偉強結婚，可惜好景不長，兩人於婚後發現性格不合，生活步伐不一致，只有選擇分開。1999年兩人正式離婚，李司棋第二段婚姻亦告吹，不過離婚後李司棋與第二任丈夫何偉強依然保持好友關係。

經歷過兩段失敗婚姻，李司棋將愛情看得更加透徹，她曾感觸說道：「走這條路我很無奈，我跟子青（女兒）說，兩人相處一定要有愛，並不是以錢或心急有個家庭而結婚。」

李司棋嘗試玩《魷魚遊戲》中整「椪糖Challenge」。（leeszekee@IG）

享受自在單身生活 緊貼潮流獲封「長輩級KOL」

李司棋近年積極活躍於社交平台，是深受年青人敬愛的「長輩級KOL」。年老而心不老，過去兩次的失敗婚姻，並沒有讓李司棋一蹶不振，活到71歲的她依然保持年輕心態，與年青人無異，不停汲取新鮮資訊，反而讓她的單身生活過得有滋有味，她表示既然無法在感情中作出正確選擇，便充實自己的養老生活，滿足於當下。

有能力選擇單身並不容易……在以前來說，如果你沒老公、單身、或結不了婚是苦命，但現在這個用詞好Out。 李司棋

▼▼▼同場加映：徐濠縈貼舊照祝賀囡囡生日 屢受負評陳奕迅專一寵妻：要對老婆好▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映：朱玲玲63歲生日郭晶晶曬合照 最美港姐豪門離婚低調再嫁收獲幸福▼▼▼