哪4大星座對愛人最嘴賤？明明愛到非卿不娶　但又句句「窒住嗮」

有些星座的這個嘴啊~得理不饒人第一名！明明心裏愛別人愛的不行，一開口就不中聽了......說你們什麼好呢？



哪些星座情人口裡說不mean到死、，身體卻很誠實事事為你著想？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

刀子嘴豆腐心本人。肉麻的話他說不出，這些情話總說多難為情，愛你就生活中有什麼就給你什麼。但！越在乎你，他就越不遮掩。

同事胖，他會覺得胖了也可愛啊，但如果他對象胖了，他會狠狠的一口一個胖子的讓你認清自己的事實，希望你快點被警示，快點在意自己的健康狀況。他只是希望忠言逆耳利於你的行。

金牛座

固執己見鮮言少語本人。他不是喜歡誇人的性格，即使你是他的對象。絕不是因為你不好，真的是他就是個嘴笨的實幹派：話再漂亮有什麼用？誰還沒長張嘴？

他很通透，知道越親近的人才會說出真話，所以他平時大多說不中聽的話，但又默默給愛人把事情做了。所以，你愛聽不聽，只有金牛看中你，他才會拋開佛系的光環，管你一堆瑣碎事。

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處女座

心口不一本人。他要強追求完美的個性，決定了他非常討厭在社交場面上的自作多情和好為人師。在他心裏，自己這些標準都該留給懂自己的人。

為了大家一起上進，他會嚴格地「吐槽」你、監督你。只要你不聽就一直嫌棄+碎碎念，其實不是他覺得你不好，而是因為這就是處女座獨特的想要展現親密關係的方式。

雙子座

管不住情緒+管不住嘴本人。本來在社交場上是個最懂分寸、高情商的交際c位，輕易不會露真情緒，一旦雙子心裏認定了你是親密的人，就會開始不加掩飾地表達。

本來雙子的內心就有一面是不管不顧的孩子氣，尤其是在自己親密的人身邊，他是什麼嘴欠的話都想說。不是因為他想故意傷害你，而是因為他知道你是包容的，

教你們！下次他們再碎嘴，直接一個親親堵住他們的嘴！完美地化解叨叨並提升了感情。

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