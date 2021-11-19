梅艷芳｜廖子妤演活梅愛芳　戲外同樣憧憬婚姻：陪伴令苦難變浪漫

【梅艷芳｜廖子妤】《梅艷芳》上映若一周，贏盡票房與口碑。《梅艷芳》回顧香江女兒梅艷芳的傳奇一生，嫁給了舞台，感情卻不圓滿，幸而身邊有親姐梅愛芳支持，而廖子妤也演活了這一角色，似是故人來。



梅艷芳｜電影《梅艷芳》於上周五（11月12日）開畫，票房口碑俱佳。（《梅艷芳》劇照）

廖子妤演活梅愛芳 憧憬婚姻寧做付出一個：有伴苦難都浪漫

電影《梅艷芳》於上周五（11月12日）開畫，票房口碑俱佳。電影中飾演梅艷芳的王丹妮獲觀眾讚賞，飾演梅艷芳的姐姐梅愛芳的廖子妤，演出也令人驚喜，特別是在醫院一幕，姊妹情深，令觀眾大為感動。

梅艷芳｜廖子妤演活梅愛芳。（《梅艷芳》劇照）

廖子妤飾演的梅愛芳，是梅艷芳一生至親，星途雖未如梅艷芳輝煌，但梅愛芳在情路上則較順暢幸運，與商人潘立德拍拖半年後結婚，曾言：「結婚是人生必經之路，希望婚後盡快為人母。」可惜在梅愛芳在1999年患上子宮頸癌，但丈夫不離不棄，每晚都在病床前照顧，許諾永遠在一起，1年後梅愛芳病逝，丈夫帶着「姊姊」骨灰離開香港，梅姐形容姊姊在抗癌路上是「鬥士」。

梅艷芳｜廖子妤指愛人與被愛，她寧可選擇前者。（fish331@IG）

演活這一角色，廖子妤也是一位有經歷的演員。她曾在訪問中提到自己在愛情與事業上，同抱「有前無後，打死罷就」的忠旨。隻身由馬來西亞來港發展追演藝夢，不惜裸露演出；愛人與被愛，她寧可選擇前者，說：

因為喜歡一個人，有牽掛、有心動、為他心跳⋯⋯你可以為他付出，那感覺很好。 廖子妤

又指自己會投其所好，只要男友喜歡的，她都喜歡。她指，一路走來有過數段戀愛，每一段都不枉過，即使失掉了愛人，也贏了回憶。

梅艷芳｜今年31歳的廖子妤也憧憬婚姻，指自己理想的婚禮是在森林的小屋舉行。（fish331@IG）

今年31歳的廖子妤也曾在訪問中指自己也憧憬婚姻，指自己理想的婚禮是在森林的小屋舉行，不要賓客「人情」，只要大家祝福。她指如果一個男人一生人只下跪一次，一定是求婚。平時做錯事不用跪，只要求婚跪她一次就可以了。她說：