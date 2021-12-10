婚展2021｜半島STAYCATION免費工作坊PS5雙重抽獎　優惠全攻略

年尾又是籌備結婚的高峰期，2021年最後一個大型婚展「 香港結婚節暨聖誕婚紗展」於12月10至12日香港會議展覽中心1號館舉行，除了有準新人最關心的禮餅、婚宴優惠外，場內消費滿$3,800更可參加雙重抽獎，有機會贏取iPhone 13 Pro、Sony PlayStation 5、半島酒店「悠然風雅」住宿禮遇等豐富大獎，即看今期婚展的優惠攻略吧！



皇玥囍餅首次登場

今年12月婚展有超過120間品牌參與，場內分為八大展區，包括囍帖禮餅、婚宴酒席和婚禮場地、婚紗禮服、攝影和新娘美容等部分，而準新人最關注的婚禮喜餅環節，婚展再度重推大受歡迎的「精緻西式禮餅及甜點區」，雲集多間中西餅店包括Crostini、曲奇四重奏、Simply Pleasure和首次登場的人氣糕餅店皇玥！

皇玥近年成為糕餅店人氣之選，囍餅設計優雅精緻而不失傳統，盡顯品味，今次婚展餅卡優惠低至7折，相信是不少準新人的選擇。

按圖即看12月婚展八大展區

+ 4

消費滿$3,800抽PS5 半島staycation

這次婚展優惠著數都十分吸引，除了參展商本身優惠外，大會更舉辦「雙重消費大抽獎」，準新人於場內以電子貨幣消費滿HK$3, 800 ，憑參展公司發票/收據及電子存根(不接受分單)，即可到消費大抽獎攤位S01參加抽獎。首輪抽獎以日用品為主，例如Apple Home Pod mini、NESCAFÉ® Dolce Gusto®咖啡機、半島聖誕鹿角造型朱古力禮盒、Miffy多功能電熱鍋及陶瓷暖風機等，而次輪台上大抽獎獎品則有iPhone 13 Pro、Sony PlayStation 5、Samsung Galaxy Z Flip和半島酒店「悠然風雅」住宿禮遇等，相信男士女士都心心眼！

凡購票及即場登記加入《新婚會》及現有會員可獲贈會員尊享福袋，並免費參加兩項工作坊，與另一半一起製作浪漫又實用的永生花相框、霓虹燈和香薰噴霧，留下甜蜜回憶。

按圖即看12月婚展優惠重點

+ 6

同場加映 酒店婚展限定優惠

酒店婚禮婚宴往往是開支最大的一部分，精明的準新人當然要把握機會，在婚展享受最筍優惠！萬豪國際集團酒店是今次參展品牌之一（攤位J19-22），旗下包括香港 W 酒店、香港JW萬豪酒店、香港喜來登酒店、香港數碼港艾美酒店等，正物色酒店的準新人切勿錯過！

香港W酒店（W Hotel Hong Kong）

香港 W 酒店婚展優惠

預訂2022年4月1日至8月26日舉行之午宴，可享以下五項優惠任選兩項:

• 敬送港幣$1,000餐飲禮券，讓您於WOOBAR、星宴或KITCHEN享用餐飲，有效期為婚宴後三個月之內

• 於餐前雞尾酒會敬送兩打餐前小食

• 免費延長一小時的餐飲套餐

• 於餐前雞尾酒會敬送50杯W無酒精特飲

• 自攜洋酒免收開瓶費 (每12人兩瓶)



預訂2022年4月1日至8月26日舉行之晚宴，可享以下六項優惠任選三項:

• 敬送港幣$1,000餐飲禮券，讓您於WOOBAR、星宴或KITCHEN享用餐飲，有效期為婚宴後三個月之內

• 於餐前雞尾酒會敬送三打餐前小食

• 免費延長一小時的餐飲套餐

• 於餐前雞尾酒會敬送100杯W無酒精特飲

• 免費升級鮮花點綴您們的迎賓桌及餐桌

• 自攜洋酒免收開瓶費 (每12人兩瓶)



香港JW萬豪酒店（jwmarriotthk@IG）

香港JW萬豪酒店婚展優惠

• 指定婚禮晚宴套餐優惠價每席港幣14,288元起，已包括席間三小時供應汽水、橙汁及特選啤酒

• 以指定DBS信用卡預訂婚禮晚宴更可獲贈高達港幣15,000元的酒店餐飲禮品卡

*優惠受條款及細則約束；餐飲禮品卡名額有限，送完即止



香港喜來登酒店（sheratonhongkong@IG）

香港喜來登酒店婚展優惠

• 指定菜單可享免加一服務費

• 特定菜單最高可享每席減港幣500元正

• Fitness First Premium 精選服務

*優惠受條款及細則約束

