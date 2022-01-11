因愛而生的佔有慾讓人感到窒息　測測看你男友的控制慾有多重？

我們常聽到一句話，「喜歡是放肆，但愛卻是克制」。的確，往往喜歡只是一時的衝動，而愛卻是長久湧動在心裏的情感，每當我們愛上某個人時，就會渴望獨家佔有對方，但這種狀態一旦過頭，就會變為超強的控制慾，這種表現在男生的身上尤為明顯。那麼小夥伴們快來測測他的控制慾究竟有多重？女生慎點哦！



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【測驗結果】

A. 他的控制慾為20%

他是一個讓人相處起來輕鬆又愉快的人，在你們的感情中，他從未向你提出過質疑，並且會給予你很多的空間和自由。每當你們兩個人意見相左時，他總會站在你的角度上去思考問題，不斷地體諒著你。他從未想過去控制你的思想，甚至是你的生活，因為他理想中的愛情是兩個人互相平等的相處，以及坦誠地包容。

B. 他的控制慾為65%

你們最近的感情總是雞飛狗跳，其實你們兩個人並沒有太大的矛盾，往往都會因為一些生活瑣事而開吵。你會認為他總是想要干涉你的生活，他會覺得你並沒有把心完全交付給他。在生活中他會有一些控制慾的表現，當你沒有秒回消息時，他會立即打電話去了解你的情況，恨不得時時刻刻都與你在一起，而你又總是一味的抗拒，這也會導致你們的感情會出現一些裂痕。

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C. 他的控制慾為85%

你們的感情對於他而言是非常重要的存在，他渴望能夠跟你擁有長久又穩定的未來，希望能夠將你呵護在自己的臂膀下。但不得不說，他總會表現出大男子主義的一面，有些時候真的太過霸道，不僅會干涉你的交友，也會干涉你的穿衣風格，他不希望你跟異性有太多的往來，更不願意你去穿很多暴露的著裝，他對你的控制慾真的很強，這些源於他對這段感情的患得患失，因為他對感情極度缺乏安全感。

D. 他的控制慾為40%

性格幽默開朗的他，在感情中總是想盡辦法來討你歡心。在你們的相處中，他總是會想盡辦法的調整自己的步伐，去適應你的節奏，但有些時候他也會希望你能夠給予積極的回饋，雖然兩個人也會因為不同的理念而有些小吵鬧，但這對於你們的感情而言都無傷大雅。雖然他並不是一個控制慾十分強烈的人，但有些時候你也需要多多體諒他的感受。

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