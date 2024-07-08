單文柔、陳展鵬影全家福曬溫馨　不被看好到結婚6年：感恩遇到你

【陳展鵬｜單文柔｜愛情】被譽為「最甜蜜夫妻」的單文柔及陳展鵬，昨日分享充滿夏日甜蜜感的家庭照，展現出兩人結婚多年來依舊關係深厚。陳展鵬與單文柔於2018年結婚，育有女兒小豬比，雖然兩人年齡相差13歲，起初不被人看好，但兩人一直將感情放優先，最終修成正果！



單文柔和陳展鵬結婚約6年，雖然日常生活低調，但逢大時大節都會在社交媒體，與5歲女兒一同放閃！單文柔昨日一連分享兩個圖輯，可見一家人於沙灘上野餐的照片，看來樂也融融。期間陳展鵬更餵單文柔吃西瓜，非常溫馨。

被譽為「最甜蜜夫妻」的單文柔及陳展鵬，昨日分享充滿夏日甜蜜感的家庭照，展現出兩人結婚多年來依舊關係深厚。(IG@smyphoebe)

陳展鵬於前年的45歲生日時，太太單文柔親自烘焙了1個難度極高的刺蝟造型蛋糕為陳展鵬慶祝，並在社交平台表示自己曾答應每年都會整蛋糕予對方：「除左陀住小豬比個年無整之外，我都有兌現承諾。」

雖然去年單文柔解釋因沒空而來不及整蛋糕，但她亦相當費心思選擇鏡面蛋糕，認為「影相時候就有我出現」！最後她和陳展鵬都雙雙入「鏡」拍照，相當甜蜜。

【陳展鵬｜單文柔｜愛情】陳展鵬於前年的45歲生日時，太太單文柔親自烘焙了1個難度極高的刺蝟造型蛋糕為陳展鵬慶祝。(smyphoebe@Instagram)

單文柔選擇鏡面蛋糕有原因！(IG@smyphoebe)

無心插柳下認識對方 成Mr／Mrs. Right

陳展鵬與單文柔於2018年結婚，育有女兒小豬比；二人結緣於香港小姐舞台，單文柔於2016年參選香港小姐競選，陳展鵬為評判之一，當時被問到心水佳麗時回答了單文柔的參選號碼。沒想到評判與參賽佳麗的關係於後來變成自己的Mr／Mrs. Right。

單文柔參選過後加入藝員訓練班；在同一間公司工作自然會增加相處機會，陳展鵬與單文柔便以「時裝」作共同話題，及後透過相處深入了解對方。拍拖半年，陳展鵬深怕外界的猜測與傳媒不斷跟蹤會增添單文柔的壓力和影響其發展，故決定公開承認一切：

成件事等我自己處理，我有分數。有乜嘢事，我一力承擔。 陳展鵬

▼▼▼【按圖看】單文柔每年親自整蛋糕予陳展鵬，今年於社交平台大曬冷▼▼▼

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公開戀情後一度不被看好​ 及後成為一體的「陳生、陳太」

承認戀情本是一件值得高興的事，但部份粉絲、網民一直以來認定胡定欣才是正印，於是不斷的在社交平台留言炮轟單文柔。一個沒有太大歷練的新人面對戀情不被祝福，更要面對傳媒集中追訪與粉絲的攻擊，自然會不知所措。幸好，陳展鵬一直陪伴及多次公開對單文柔的情意：「佢真係好單純，而且好陽光，佢將陽光感染埋我，我以前成座冰山咁，現在慢慢被佢融化。」自此，越愛越高調，向大家證明他們的幸福。

透過時間，彼此融入了大家的生活，感受到真愛的感覺，亦是時候更進一步，踏進婚姻的階段。陳展鵬為單文柔製造了多個驚喜，包括用紙摺出求婚戒指、安排一趟英國「秘密求婚之旅行」、貼上520 Next Station Marry Me的巴士、婚紗、攝影師，向單文柔許下承諾。

由開始相知相識，彼此陪伴走過，不單止係好朋友、好情人，我笑嘅時候你會戥我快樂和滿足，我喊嘅時候你會默默守在旁邊為我遮風擋雨。彼此明白二人結合並非1+1=2，而係0.5+0.5=1，互相Compromise（妥協、配合）。我在此向你保證，一生之中對你忠心不變，此志不渝。 陳展鵬

其實誓詞係我哋平時拍拖時講，佢（陳展鵬）話未遇到我之前係一個個體，依家結為夫婦，大家各自減去一半融合成為一個個體，聽到嘅時候都幾感動。 單文柔

【陳展鵬｜單文柔｜愛情】陳展鵬與單文柔在遊艇上宣讀結婚誓詞，指二人結合並非1+1=2，而係0.5+0.5=1。(vcg)

陳展鵬感激單文柔專心照顧家庭：她令我很安心

婚後，單文柔淡出娛樂圈，放棄自己的夢想及想做的事，專心照顧家庭，由家裡裝潢到生活重心都放予女兒小豬比身上，好讓陳展鵬放心外出工作，做個「背後的女人」；而陳展鵬對此表示感激，指：「以前我不會明白，一個男人踏出家門時很安心的感覺是甚麼。

她令我很安心，見到女兒成長得很好，是她花很多心機，由不懂湊BB至漸漸學懂，其實是件很累的事。」 陳展鵬

【陳展鵬｜單文柔｜愛情】陳展鵬感激單文柔專心照顧家庭，讓他可以很安心地去工作。(smyphoebe@Instagram)

互相公開感謝對方

陳展鵬與單文柔不忘互相公開感謝對方；在2021年的結婚3周年時，單文柔就於社交平台分享多張唯美家庭照，並答謝陳展鵬一直以來的陪伴：

把你帶到以前讀書地方，帶你去我最愛的咖啡店，謝謝你陪我拍了很多很美照片，保留了好多美好回憶。感恩，遇到你，一直帶領著我。由女孩到女人再成為媽媽，你不算很寵我，但教會我很多東西，鼓勵我嘗試新挑戰，看待一件事情要多角度同立體化。這三年多生活很精彩，Happy 3rd Anniversary 單文柔

【陳展鵬｜單文柔｜愛情】陳展鵬與單文柔不忘互相公開感謝對方。(smyphoebe@Instagram)

女兒小豬比開始長大，陳展鵬著單文柔能重新找回自己的生活，現時二人偶爾都會以夫妻檔出席活動；日前於節目《讀心專家》中，單文柔藉機撒嬌，表示：「以前我行街最鍾意睇衫，依家結咗婚之後，我淨係可以行超市。」陳展鵬則花上心思氹對方，並表示單文柔是他的讀心專家：

讀心就係你唔使講嘢，就可以睇穿你個心，同埋知道你諗緊乜嘢，好似佢（指向單文柔）對我咁。 陳展鵬

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