大S再婚｜與舊愛具俊曄閃婚　回顧二人戀愛經歷：曾為對方刺青

大S再婚｜於2021年11月下旬宣布跟汪小菲離婚的大S（徐熙媛），今日（8日）突然宣布跟舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚！大S再婚消息一傳出瞬間引起網民熱烈討論，究竟二人於何時相戀，當時又因甚麼原因分手呢？一起回顧大S與具俊曄的戀愛經歷，以及了解一下具俊曄吧！



韓流熱潮遍佈全球，原來韓團「酷龍」被堪稱為韓流的先驅。現年52歲的具俊曄正是一「酷龍」的成員之一，他在出道前是韓國著名的舞蹈演員，後來被韓國音樂製作人發掘，跟姜元組成二人組合出道，二人當時以主打歌《Kungtari Shabara》等大量 Hip-Hop舞曲及R&B、饒舌曲風的歌曲震驚整個韓國樂壇，更紅遍亞洲，不少香港著名歌手，例如草蜢、杜德偉等都有翻唱他們的歌曲。

大S再婚｜大S（徐熙媛）突然宣布跟舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚！（djkoo＠IG）

大S再婚｜大S當年主動追求具俊曄？愛得很深更為男方刺青

具俊曄曾在節目中透露指，當年「酷龍」到台灣演出，大S看完他們的演唱會後就成了「酷龍」的歌迷，後來具俊曄再次到台灣，就有演藝圈朋友介紹大S給他認識，據指是女方展開熱烈追求，具俊曄當時也覺得對方太漂亮，並認為「我不討厭，所以就交往了。」

大S再婚｜具俊曄當時覺得對方太漂亮，並認為「我不討厭，所以就交往了。」（hsushiyuan@IG）

大S與具俊曄於1998年戀情曝光，二人在相愛的一年，具俊曄多次秘密赴台跟大S見面，大S更會主動接機及帶男方在台灣旅遊。具俊曄為了大S努力學習中文，大S也會學習韓文，幫助溝通及了解對方更多。二人當時愛得很深，大S更曾為男方在腳踝上紋身，刺了個「九」字，因為「九」跟男方的姓氏「具」字同音，大S又不懂韓語，就只好刺上「九」字，雖然原因很有趣，但也很甜蜜及別具意義！

大S再婚｜大S曾為男方在腳踝上紋身，刺上男方姓氏。（hsushiyuan@IG）

大S再婚｜因公司禁愛令 令二人戀情無疾而終

後來因為具俊曄經理人公司的禁愛令，具俊曄不肯公開戀情，更在傳媒面前否認戀情，令大S十分傷心，二人的戀情亦因此無疾而終，具俊曄到後來才在韓國節目中承認曾與大S交往過約一年。

大S再婚｜因公司禁愛令，令二人戀情無疾而終。（djkoo＠IG）

大S再婚｜20年後再續前緣 復合後還沒見面就結婚

分了手接近20年，大眾也很好奇究竟二人是怎樣重燃愛火呢？大S於去年年底宣布與汪小菲離婚，具俊曄得知大S的離婚消息後，主動致電慰問，他接愛韓媒訪問時指，當時一聽到她的聲音，好像回到20年前一樣，感覺十分親切，就這樣保持聯絡了數個月，亦很想與對方見面。不過因為疫情關係，不是家人不能入境台灣，所以他就主動提議「我們成為一家人好嗎」，大S也爽快地答應，二人並已登記結婚。具俊曄即將會飛到台灣跟大S見面，也會在台灣暫住幾個月，跟新婚妻享受新婚生活。他們也希望得到大家的支持和祝福。