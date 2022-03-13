廖碧兒曾戀富豪撇陳豪被批拜金 4段情無疾而終：結婚生仔未必開心

【廖碧兒】疫情持續肆虐，不少有份投資食肆生意的藝人，如黃宗澤、林夏薇和譚俊彥等都表示生意慘淡。近來積極發展紅酒事業的廖碧兒（Bernice），逆市於中環開設的酒吧，卻獲得七位數字營業額，成績實屬驚人。但現年43歲的廖碧兒近年雖然轉型成功，投資有道成為事業女強人，可惜多年來廖碧兒情路坎坷，早前被傳與富豪男友結婚，最終卻傷心收場？



【廖碧兒】43歲的廖碧兒，當年憑着誘惑身材與深邃五官，成為溫哥華華裔小姐冠軍繼而入行至今21年。(berniceliuofficial@IG)

43歲的廖碧兒，當年憑着誘惑身材與深邃五官，成為溫哥華華裔小姐冠軍繼而入行至今21年，當時廖碧兒更被傳媒譽為「港版藤原紀香」。入行多年的廖碧兒亦發揮她精湛的商業頭腦，近年廖碧兒亦頻頻涉足紅酒與餐飲事業，在外國買入酒莊之餘，香港擁有過千呎的中央廚房和酒吧。去年廖碧兒更逆市在中環開設酒吧，至今廖碧兒在疫情疲憊下，更為酒吧生意賺取近7位數字的生意額，投資生意發展可謂相當順利。

不過，廖碧兒事業出色但情路卻崎嶇，幾乎廖碧兒每段戀情總是與「拜金女」與「釣金龜」扯上關係？

多次被批是拜金女 有傳遇上「富二代」林忠豪狠撇相戀六年的陳豪

廖碧兒（Bernice）與陳豪當年便是因為拍攝劇集《心花放》而譜出戀歌。(《心花放》劇照)

廖碧兒（Bernice）共有4段為人所熟悉的戀情，分別是因合作拍攝劇集《皆大歡喜》而譜出愛火的劉愷威、與陳豪「金童玉女」般的六年戀情、「富二代」林忠豪與近年傳出婚訊的富豪盧啟賢。

廖碧兒（Bernice）因合作拍攝劇集《皆大歡喜》而與劉愷威譜出愛火，廖碧兒在訪談節目《天下第一friend 2》中曾承認二人因拍劇日久生情。(《皆大歡喜》劇照)

當年有傳廖碧兒與劉愷威相戀時，認為對方不夠富有，沒有前途而選擇分手。廖碧兒在訪談節目《天下第一friend 2》中曾承認二人因拍劇日久生情。當廖碧兒與劉愷威戀情結束後，廖碧兒與陳豪因拍劇《心花放》而定情，可惜最後傳她因搭上李澤楷表弟林忠豪，而與相戀6年的陳豪分手，當時陳豪更對傳媒表示：「可能我做得不夠好，滿足不到她！」來描述兩人之間的感情。

那時與陳豪分手的廖碧兒被傳媒拍到入住「富二代」林忠豪的豪宅，可惜兩人相戀4個月便極速分手，當時林忠豪被問到與廖碧兒的戀情時只說：「有些人要奢華生活先叫有錢。」暗指廖碧兒愛錢，甚至是「拜金女」。而近年來不少有關廖碧兒的報道總是與「無緣嫁有錢人」、「她為了錢甩掉窮男友」、「任性貪心失姻緣」與「圈中有名拜金女」等的描寫標題有關。

廖碧兒多次被傳媒冠上「拜金女」之稱，在接受傳媒訪問時表示自己所做的都對得住天地良心。(berniceliuofficial@IG)

廖碧兒澄清批評 紅酒喻人生：別人口中說甚麼也不能去控制

「紅酒跟人生很相似，釀酒前你可以做很多準備，但當紅酒入樽後會有甚麼變化，你也不能控制。就正如人生，你可以計劃自己做很多事，但你控制不到當你實際去做之後會發生甚麼事。」 廖碧兒（Bernice）

其後，廖碧兒多次被傳媒冠上「拜金女」之稱，在接受傳媒訪問時表示自己所做的都對得住天地良心，別人口中說甚麼也不能去控制，更以紅酒去比喻自己的人生，更說：「我選擇朋友是基於我們有共同興趣，並非他們的背景、身家。認識朋友時，我不會問他們的職業、有多少收入。」亦希望藉這次的表態，回應外界對她是「拜金女」的看法。她在《天下第一friend 2》中亦回應有關陳豪指不能滿足她之說，她表示：「我也不明白他滿足不了我甚麼，要問他才知道。」

▼▼▼【按下圖看更多】現年43歲的廖碧兒的個人近照。▼▼▼

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廖碧兒享受單身對愛情豁達不強求：有些人結婚生仔都未必開心，有壓迫感

廖碧兒的好友建時地產主席施家殷，早前曾上傳自己與廖碧兒及盧啟賢的合照，但如今照片的帖文只見：「Really? Pre-wedding?」。(kyransze@IG)

在2020年，當時有報道指廖碧兒與男友「富二代」盧啟賢（Calvin Lo）將好事近。當時盧啟賢（Calvin Lo）更被媒體譽為「聞所未聞的巨富」，根據2018年富比士（The Forbes）調查所得，他的名下淨資產更高達美金17億。當時不少人認為廖碧兒復合對方更傳出婚訊，如此峰迴路轉的感情或會開花結果。可惜到現在廖碧兒還是單身身份，感情仍沒有著落。

以前以為人生一定要有個家庭，但到我這個年紀，要睇得開，理解什麼對自己重要，有些人結婚生仔都未必開心，有壓迫感，反而我享受現在，無人迫我，我可以跟喜歡的人一起，開心就得。 廖碧兒（Bernice）

廖碧兒坦言現時的她對愛情看得很豁達，她接受訪問時曾透露過自己5歲時已夢想生小孩，20歲開始憧憬結婚，但可惜很多事人生不能控制和強求。現在對於廖碧兒來說：「家人是我的支柱」，能將家中7隻愛犬當成自己的孩子來照顧，更享受現在單身的時刻，可隨心所欲地追逐自己的理想，享受淡然的快樂便足矣。