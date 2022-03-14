家族榮耀｜艾威重情重義不惜為前妻耗盡積蓄治病：我們不是仇人！

【家族榮耀／艾威】《家族榮耀》近日劇情都開始進入白熱化階段，而劇中艾威所飾演的表舅父「何啟禮」是一名愛貪小便宜的小人，更因迷姦賈洛儀（李彩華 飾）母親成孕卻一走了之。不過現實中的艾威是一個完完全全的好男人，曾為前妻花費過百萬治病，儘管21年來生活艱苦仍堅持助養山區兒童，是一個名副其實的暖男。



家族榮耀｜艾威所飾演的表舅父「何啟禮」是一名愛貪小便宜的小人，絕對是人見人憎。（weibo@艾威）

【家族榮耀／艾威】對於「甘草演員」稱呼耿耿於懷



艾威曾為TVB效力30多年，可惜一直不被重用最終心灰意冷，2012年決心離開TVB。近日艾威重回TVB的螢幕，在《家族榮耀》中飾演表舅父「何啟禮」一角絕對是人見人憎，角色亦引來觀眾的討論，而艾威亦親自解說角色會因「親情」有所改變。早前接受傳媒訪問時，他坦言本劇的戲份絕對是遠超於在TVB三十多年所拍的戲，他亦表示因離開大台才獲得新機會。

家族榮耀｜艾威在TVB效力30多年，可惜一直不被重用最終心灰意冷。（weibo@艾威）

【家族榮耀／艾威】跟妻子結束18年婚姻關係



去年8月艾威跟妻子Lisa結束18年婚姻關係，不過二人再見亦是朋友，艾威不惜為前妻花費過百萬治病，更一同合作創業，艾威表示會在精神上、金錢上永遠支持對方。前妻亦表示彼此曾經歷過快樂及傷心的事情，早已視對方為家人，認為目前關係相當舒服。

家族榮耀｜艾威與前妻關係友好，一起投資開店。（weibo@艾威）

家族榮耀｜艾威與前妻二人再見亦是朋友。（weibo@艾威）

我們不是仇人，只是用另一種方式相處 艾威

家族榮耀｜艾威表示離婚是因步伐不一致 分開也帶着祝福



相濡以沫的一生與生死與共的愛情終究還是少之又少，曾歷生死的艾威與前妻Lisa，卻因為人生方向、價值觀與理念不同，而漸走漸遠，最終決定離婚。

婚姻猶如二人共舞，若非一拍即合，便須互相遷就去配合，但倘若經一番遷就之後，仍未能步伐一致，必然出現踐踏或絆跌情況，終舞，是唯一解決辦法。 文威

家族榮耀｜前妻需進行3次大手術 艾威陪伴左右



艾威跟前妻Lisa於2002年結婚，二人婚後多年並沒有育有孩子。前妻婚後幾年曾發現卵巢生瘤，直到2015年前妻不幸再被診斷出子宮內生了巨型腫瘤，在工作及生活的雙重壓力下，艾威依然獨立撐起，一邊工作一邊照顧太太，陪伴妻子擊退病魔。不料2個月內要進行3個大手術切除腫瘤。手術使前妻元氣大傷，更暴瘦40磅，肝功能現今只剩下兩成。當時為了妻子健康安危，不惜花費近百萬元積蓄。

家族榮耀｜艾威不惜為前妻花費百萬治病。（weibo@艾威）

家族榮耀｜艾威：「天經地義」



儘管跟前妻已離婚，艾威都不惜為前妻花光積蓄治病，當時他得知前妻可能需換肝及腎，他毫不猶豫答應願意捐給前妻，此等舉動惹哭前妻，更被不少人稱讚。不過艾威對此讚美感到疑惑，他認為丈夫對妻子不離不棄不是應該嗎？不明白為何得到讚美。

家族榮耀｜艾威對妻子不離不棄是應該。（weibo@艾威）

這是天經地義的，老婆是我選擇的，就要承擔責任。 艾威

也許的確有人會選擇離開，一走了之。不過艾威認為這樣的社會是否有問題？他認為遇到困難及問題，應堅持下去才是最好的解決方法。

家族榮耀｜艾威生活艱苦 從不放棄助養兒童



原來艾威早於1997年起已開始助養兒童，直到至今前後助養過28名兒童。他曾於《香港世界宣明會》訪談下坦言，自己多年生活亦曾出現困難，不過他一分一秒都沒有考慮放棄任何一名兒童，他甚至已把28名兒童視為自己家人，眼見他們能快樂長大，收到他們的照片會感到相當欣慰。

家族榮耀｜艾威生活艱苦從不放棄助養兒童。 （香港世界宣明會 影片截圖）