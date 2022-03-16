回顧鄭伊健3段刻骨銘心戀情　蒙嘉慧能成功收服全因比他更貪玩？

【鄭伊健／蒙嘉慧】當年憑《古惑仔》電影系列陳浩南一角而紅遍亞洲的鄭伊健，近年已甚少出現在螢幕前，最近就有人拍到鄭伊健在台北百貨公司出現，有傳他今次赴台是為了拍攝《華燈初上》，但其後又有指他只是拍攝另一套由《華燈初上》製作班底所拍攝的新戲。鄭伊健最近已減少了拍戲，跟太太蒙嘉慧專注打理在日本的房地產公司。



【鄭伊健／蒙嘉慧】近日有人拍到鄭伊健在台北百貨公司出現，有傳他今次赴台是為了拍攝《華燈初上》。（ekin_cheng_official＠IG）

現年54歲的在鄭伊健，當年憑著在《古惑仔》電影系列中飾演陳浩南一角而紅遍亞洲，靠著英俊的外表及戲中瀟灑的形象迷到萬千少女，而在鄭伊健的人生中曾經有幾段刻骨銘心的愛情，那蒙嘉慧為甚麼可以收服到鄭伊健的心，令當日的「大男孩」修心養性成廿四孝丈夫呢？

【鄭伊健／蒙嘉慧】鄭伊健的人生中曾經有幾段刻骨銘心的愛情。（ekin_cheng_official＠IG）

鄭伊健與邵美琪相戀7年 曾許下一生一世的承諾

鄭伊健主持TVB兒童節目出身，由1990年開始參與戲劇演出，當年因拍攝電視劇《燃燒歲月》而與邵美琪相戀，邵美琪比鄭伊健大2歲，當時更是當紅花旦，身份地位比鄭伊健高，這段女尊男卑的姊弟戀一直不被外界看好，但二人卻一直深愛著，鄭伊健更在邵美琪事業及健康陷入低潮時對她不離不棄，更向對方許下照顧她一生一世的承諾。

鄭伊健與邵美琪這段女尊男卑的姊弟戀一直不被外界看好。（《九反威龍》劇照）

「奪麵雙琪」事件轟動一時 鄭伊健梁詠琪最終也相戀不過七年？

鄭伊健與邵美琪的戀情維持了7年多，在1999年時，鄭伊健與梁詠琪因合作舞台劇《仲夏夜狂想曲》而傳出緋聞，有傳是因梁詠琪的介入導致鄭伊健與邵美琪的戀情告終，當年「奪麵雙琪」的三角戀事件更轟動一時，雖然其後鄭伊健有解釋到是與邵美琪分手後，才跟梁詠琪交往，但仍然令二人的形象與事業嚴重受損。不過鄭伊健與梁詠琪在相戀的7年時常吵㗎，最終也在2006年分手，結束同樣是7年的戀情。

鄭伊健與梁詠琪因合作舞台劇《仲夏夜狂想曲》而傳出緋聞。（《愛上百分百英雄》劇照）

只有蒙嘉慧才能收服「大男孩」鄭伊健

跟梁詠琪分手後不久，鄭伊健在朋友的介紹下，認識了同樣喜歡羽毛球的蒙嘉慧，二人更一拍即合，鄭伊健曾經大讚蒙嘉慧「直白、真實、有愛心，和她相處很自然」，他們相愛7年後，於2013年在東京低調結婚，多年來也相當恩愛！過去的兩個轟烈愛情都敵不過七年之癢，唯獨是蒙嘉慧才能收服這個「大男孩」，究竟蒙嘉慧有甚麼特別呢？

跟梁詠琪分手後不久，鄭伊健在朋友的介紹下，認識了同樣喜歡羽毛球的蒙嘉慧，二人更一拍即合。（VCG）

鄭伊健熱愛打機，身邊不少人都抱怨他「玩物喪志」，但蒙嘉慧並沒有因此而埋怨他，甚至比他玩得更瘋狂，鄭伊健曾指「她是我貪玩的兩倍，所以我們合得來。」當時手機遊戲《Pokemon Go》風靡一時時，蒙嘉慧與鄭伊健更被拍到一起外出「捉精靈」，可能就是因為二人志趣相投，令蒙嘉慧成功收服鄭伊健吧！

可能就是因為二人志趣相投，令蒙嘉慧成功收服鄭伊健吧！（蒙嘉慧 Yoyo Mung＠FB）

蒙嘉慧令鄭伊健甘願為她定下來，由當日的「大男孩」修心養性成廿四孝丈夫，結婚多年依然甜蜜，「愛妻號」鄭伊健在近年更打本過百萬給太太在日本福岡市創業開地產公司，實在是相當恩愛。