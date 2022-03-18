李綺虹曾抑鬱想尋死 癡情丈夫挽救不棄 半路出家當精神護士獲重生

【李綺虹】現年52歲的李綺虹憑出演《神鵰俠侶》一角而人氣急升，更因甜美秀麗的樣貌被封為「最美郭襄」。李綺虹在2004年與加籍男友結婚後，便淡出幕前照顧家庭，鮮少拍攝劇集。早前，有網民在街上偶遇素顏的李綺虹，她的近照一出便被大讚風韻猶存，美貌氣質依舊，難怪當年有傳黎明亦曾兩度向李綺虹告白亦被拒？



李綺虹（Theresa）參選1994年的香港小姐比賽時，猶如一股清泉抓住觀眾的目光，令李綺虹在云云的參賽者中，勇奪季軍與最受傳媒歡迎獎。(1994年的香港小姐比賽截圖)

90年代可謂是香港娛樂圈美女如雲的一年，不少素人從參選香港小姐躍身一變成當紅女星，如郭藹明、郭羨妮、蔡少芬和李珊珊等。早前有網民在討論區發起「10大最美的香港小姐」票選活動，而久未在幕前露面的李綺虹亦榜上有名，眾多的粉絲讚賞李綺虹個性開朗又樣貌甜美，形象正面吸引，難怪在1995年參選香港小姐獲得季軍而入行的李綺虹，事業發展步步上揚，更被公司力捧。

李綺虹童年為養家曾賺錢換宿 選港姐入行被黎明欽點做女主角？

剛入行的李綺虹已隨即與「四大天王」之一黎明在台慶劇《阿Sir早晨》中飾演情侶。(《阿Sir早晨》劇照)

入行後的李綺虹，大多數出演的角色都樂觀正面，但原來童年時的李綺虹亦有著鮮為人知的辛酸。有傳當時年僅6歲的李綺虹隨家人移居到加拿大生活，但李綺虹的父母因不諳英語，導致在異國的生活變得艱難。

輾轉多年，李綺虹的母親更不堪生活與經濟的壓力而患上精神病，而照顧家庭的重擔便落在少女李綺虹身上。當時李綺虹為賺取更多金錢，更隻身一人到英國打工賺錢換宿。然而，困境人生並沒奪走李綺虹的盼望，留下的卻是屬於她的錚錚鐵骨。

當年李綺虹看中參選香港小姐能去意大利便回流到香港，誰不知率性動人的李綺虹，猶如一股清泉抓住觀眾的目光，順利奪獎加入娛樂圈。剛入行的李綺虹已隨即與「四大天王」之一黎明在台慶劇《阿Sir早晨》中飾演情侶，當年有傳是黎明親自欽點李綺虹當女主角，贈送對方名車之餘，黎明更2度表白李綺虹被拒的緋聞。

【按下圖回顧更多】李綺虹往年甜美可人的劇造型照！

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李綺虹事業高峰不堪壓力患上抑鬱症 曾想過一死了之卻被深情丈夫打動

誰不知李綺虹正值事業高峰時，卻因工作壓力太大而患上抑鬱症 (《香港親善小姐》宣傳照)

後來李綺虹更躍進電影圈，與一眾巨星拍攝電影，如：與張國榮和梅艷芳的《金枝玉葉2》和劉德華的《奇異旅程之真心愛生命》等，李綺虹拍攝20多部電影，更3次獲提名金像獎「最佳女配角」。誰不知李綺虹正值事業高峰時，卻因工作壓力太大而患上抑鬱症，那時李綺虹幸得丈夫Corey Solomonson的支持與不離不棄，令她從黑暗的旋渦中走出來。

患上抑鬱症後，李綺虹的情緒經常處於不穩定狀態，但丈夫對她不離不棄 (李綺虹（Theresa）@微博)

患抑鬱症最差的時候，我動不了，整天躺在床上哭泣。 李綺虹（Theresa）

患上抑鬱症後，李綺虹的情緒常處於不穩定狀態，但隨李綺虹到港的丈夫Corey Solomonson卻沒有放棄她，更在艱難時扶她一把。李綺虹在接受傳媒訪問時曾透露，自己最差的情況更整天躺在床上哭泣，更曾多次想過一死了之，甚至想駕車衝橋自殺，加上在康復的過程中李綺虹更曾多次趕走丈夫Corey，甚至多次揚言找律師離婚。

每次都是他挽救，他很癡情地拒絕分開，說（李綺虹）你要跟我在一起，說會保護我、不放棄我。 李綺虹（Theresa）

但當時丈夫卻百般體諒她情況，經常陪伴她治療與運動，即便對方每一次被她趕走後，也都總是說安慰她的說話。原來丈夫在兩人相戀時，曾偷偷地在李綺虹的爺爺墳前，許諾會照顧她一世。如此專情的男人在心靈上給予李綺虹很多的鼓勵，因為患有情緒病的人最需要的是身邊的同行與體諒。

李綺虹癒後重生47歲成為精神科護士 變更生命成就他人

但躲在床上吃藥，你不會好轉的，藥只是幫你行下一步。 李綺虹（Theresa）

李綺虹飽受抑鬱症困擾長達9個月後，李綺虹重新審視自己的人生去向。李綺虹最後沒選擇留在香港當明星，而是回到加拿大的郊區過着恬靜生活外，回顧自己患病時的苦與樂。在2013年決定修讀護士課程，在47歲成為一名主力幫助兒童情緒的精神科護士，李綺虹在訪問中也表示：「我好開心返這份工，好像終於做回自己應該做的事。」以同路人的身份作為輔助者，療癒受傷人心靈，撫平他們的傷口，令自己的生命變得更有意義與不一樣。

【按圖看】李綺虹淡出幕後的生活近照！▼▼▼