Jeffrey公開戀情給足女友安全感　盼3年內結婚：要對另一半有承諾

Jeffrey魏浚笙自參加ViuTV的節目《調教你男友》及《膠戰》後爆紅，早前更獲提名入圍美國網站TC Candler主辦的「全球百大型男」選舉，帥氣外貌迷倒一眾女生。雖然Jeffrey人氣高企，但他於入行前已有一位穩定交往6年的女友Evelyn，而且更不怕會影響事業，大方公開戀情，並自爆欲迎娶女友，給足對方安全感。



現年23歲的Jeffrey與女友Evelyn是年紀相差4年的姊弟戀，至今已經交往6年，感情穩定。Jeffrey回憶與女友相遇時是一見鍾情，覺得教中文的女方經常出口成文，非常有內涵，故被深深吸引：「佢識我時好文縐縐，我鍾意佢文縐縐，唔知呢，係感覺。」

Jeffrey魏浚笙自參加ViuTV的節目《調教你男友》及《膠戰》後爆紅。（葉志明攝）

即使Jeffrey現在爆紅人氣高企，但他與其他感情低調的藝人不同，Jeffrey對戀情十分公開，經常不避嫌地在社交平台公開與女友放閃，更不時以情侶檔工作。而Jeffrey對此就認為身為男朋友應該要顧及另一半感受及保護對方，故不會為了事業而委屈女友。而且，亦認為現今科技發達，即使避忌遲早亦會被發現戀情，寧願大方公開。

你要對你另一半有承諾，冇人想做另一半要匿匿埋埋，唔Fair成件事，你身為一個男人，你係要公開保護。 Jeffrey魏浚笙

Jeffrey經常不避嫌地在社交平台公開與女友放閃。（Instagram：@jeffreyngai）

另外，除了公開戀情外，有另一半的Jeffrey亦十分自覺，不會與其他異性曖昧，不單會拒絕「埋身」的異性，更直接讓女友擔任自己的經理人，掌管行蹤及財政大權。而且，二人現已同居數年，不單有聯名戶口，Jeffrey更主動表示希望可於女友30歲前結婚，並已經有求婚細節的構思，給足對方安全感。

求婚要好浪漫、好Surprise，去外國求婚，整到紀錄片咁，之後睇返好開心。 Jeffrey魏浚笙