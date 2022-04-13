金宵大廈2｜50歲樊亦敏情路坎坷仍單身 因病放棄戀情：愛所以離開

【金宵大廈2／樊亦敏】TVB劇集《金宵大廈2》現正熱播！劇集以不同的單元故事，營造出恐怖懸疑感，自播出以來已成功引起話題！最新的單元《姐姐》，講述由樊亦敏與黃子雄飾演的吳氏夫婦為堆砌家庭美滿的假象，對工人姐姐做盡荒謬怪異的事，表面上幸福美滿，但事實上卻暗藏恐怖真相！而在現實中，樊亦敏雖然也沒有幸福美滿的愛情，感情路上更是格外曲折，但她卻享受單身，對愛情也是抱著隨緣心態。



【金宵大廈2／樊亦敏】樊亦敏與黃子雄在《金宵大廈2》中飾演的吳氏夫婦為堆砌家庭美滿的假象，對工人姐姐做盡荒謬怪異的事（《金宵大廈2》劇照）

【金宵大廈2／樊亦敏】樊亦敏在感情路上格外曲折，但她卻享受單身，對愛情也是抱著隨緣心態。（amyfan3796＠IG）

【金宵大廈2／樊亦敏】參選港姐入行嬴得最上鏡小姐入行

現年50歲的樊亦敏，在中學畢業後就到了東京國際大學附屬日本語學校修讀日文，求學時期也會不時接拍廣告，曾經拍過陽光檸檬茶廣告，其美貌令人留下深刻印象！樊亦敏在20歲時回流返港參選香港小姐，雖然三甲不入，但就奪得最上鏡小姐殊榮，其後就加入了TVB拍劇。

【金宵大廈2／樊亦敏】樊亦敏在20歲時回流返港參選香港小姐，奪得最上鏡小姐。（amyfan3796＠IG）

樊亦敏憑著甜美的外表，入行後也深受賞識，有不少拍劇的機會，更曾被導演爾冬陞看中，有機會參演電影。於1996年，樊亦敏離巢TVB轉戰內地，憑著《太極宗師》陳少琪一角而一夜成名，在2000年，她更憑著《楊總正傳》榮獲國家廣播電影電視總局飛天獎三等女主角獎，更是首位香港女演員成功入圍飛天獎女主角提名。當時樊亦敏的演技備受肯定，亦充滿名氣，可說是事業的高峰期。

【金宵大廈2／樊亦敏】樊亦敏憑著甜美的外表，入行後也深受賞識，有不少拍劇的機會。（amyfan3796＠IG）

【金宵大廈2／樊亦敏】於1996年，樊亦敏離巢TVB轉戰內地，憑著《太極宗師》陳少琪一角而一夜成名。（《太極宗師》劇照）

【金宵大廈2／樊亦敏】因愛情令形象受重挫 唯一認愛前度出家？

在樊亦敏事業最高峰時，卻被愛情拖累。「神童輝」事件在當年轟動一時，當年擁有20億身家的羅兆輝，向記者大爆他在娛樂圈的風流史，揭露自己跟女星之間的關係與性交易，樊亦敏更被爆是羅兆輝在圈中的第一任女友，指二人發展了5年地下情，令樊亦敏形象大受重挫！在多年後，樊亦敏接受訪問時就坦承當時對對方是有好感，但直言兩人從沒有拍拖，到2011年，羅兆輝在東莞一間律師樓猝死，樊亦敏當時也感到難以接受。

樊亦敏唯一公開過的戀情就只有何寶生，二人拍攝劇集《武狀元蘇燦》時互生情愫，偷偷交往，不過最後兩人也是有緣無份，有指他們在一起時，何寶生突然對佛學充滿興趣，何寶生亦在2005年於大嶼山寶林禪寺剃度出家，法號道，二人最後也是分手收場

【金宵大廈2／樊亦敏】樊亦敏唯一公開過的戀情就只有何寶生，二人拍攝劇集《武狀元蘇燦》時互生情愫，偷偷交往。（《武狀元蘇燦》劇照）

【金宵大廈2／樊亦敏】因病放棄戀情：因為愛所以選擇離開

樊亦敏多年來其實不乏追求者，但她一直患有嚴重哮喘病，自小就身體虛弱多病，更為免把哮喘遺傳給下一代，所以她從小就決定不生孩子。樊亦敏曾經有過穩定交往的對象，對方雖然表明了不介意她不生育，但樊亦敏認為對方是家中的獨生子，肩負著「傳宗接代」的責任，所以去到談婚論嫁的地步時，她也自覺愧疚，主動「斬纜」，不希望阻撓到另一半的幸福，因為愛所以選擇離開。

【金宵大廈2／樊亦敏】樊亦敏一直患有嚴重哮喘病，自小就身體多病虛弱，更為免把哮喘遺傳給下一代，所以她從小就決定不生孩子。（amyfan3796＠IG）

雖然在感情路上看似坎坷，至今仍是單身，但她就抱著隨遇而安的心態，更表示單身其實也沒有甚麼不好。雖然在愛情上沒有甚麼進展，但樊亦敏在事業上也算是發展得不錯啊！樊亦敏在2012年回巢TVB，雖然演的都是綠葉角色，但演技也備受肯定，在《愛回家之開心速遞》飾演的三太一角深入民心，在《金宵大廈2》的演出也備受關注！

【金宵大廈2／樊亦敏】樊亦敏雖然在感情路上看似坎坷，至今仍是單身，但她就抱著隨遇而安的心態。（amyfan3796＠IG）