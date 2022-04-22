楊紫瓊新戲好評好潮 功夫皇后曾為愛息影感後悔：人生由自己主宰

【奇異女俠玩救宇宙】由楊紫瓊主演的多元宇宙電影《奇異女俠玩救宇宙》早前率先在美國和台灣上映後，楊紫瓊的演出獲劇迷大讚之餘，電影更獲兩大國際影展選為開幕電影。59歲的楊紫瓊近年戲路甚廣，從溫情小品、武打到科幻電影亦有，而形象百變的楊紫瓊多被外界形容為硬朗堅強，但原來楊紫瓊曾在愛情中跌倒過，走得很波折？



楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》獲好評 「功夫皇后」曾自覺不是傳統女人

【奇異女俠玩救宇宙】由楊紫瓊主演的電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），以科幻、動作、冒險、喜劇、元素元素集於一身(《奇異女俠玩救宇宙》劇照)

由楊紫瓊主演的電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），以科幻、動作、冒險、喜劇、元素元素集於一身，剛上映便獲得全球劇迷一眾好評。在影評網站Rotten Tomatoes「爛番茄」更獲接近滿分的97%的好評度，而電影劇本獲讚出色之外，楊紫瓊的演出更是電影中的一大亮點。

現年59歲的楊紫瓊，素有「功夫皇后」之稱，而還沒有成為動作電影巨星前，楊紫瓊夢想還是成為一名專業的芭蕾舞者，曾考入英國皇家舞蹈學院卻因受傷不得不放棄夢想。楊紫瓊轉移目標參選馬來西亞選美比賽，獲得冠軍的楊紫瓊，更因緣認識第一任丈夫潘迪生，前夫更是她成功展開武打演藝生涯的最大原因，但最後卻也因為遷就對方而漸覺失去自我。

我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。 楊紫瓊

紫瓊骨子裡有叛逆基因？ 從不安於只做傳統家庭主婦

【奇異女俠玩救宇宙】現年59歲的楊紫瓊，素有「功夫皇后」之稱，而還沒有成為動作電影巨星前，楊紫瓊夢想還是成為一名專業的芭蕾舞者。(GETTY)

在楊紫瓊剛展開武打演藝生涯時，便認識香港富豪潘迪生，兩人很快墜入愛河去結婚。當時被愛打動的楊紫瓊，願意在事業當紅時為前夫息影退居幕前，但楊紫瓊曾在節目《魯豫有約》透露過，自己按前夫要求將心力全投放在家庭生活，但從此她的生活卻活得單調，失去從前在工作獲得的滿足感，就連生活也要依附前夫潘迪生。

做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身。 楊紫瓊

展開婚姻生活的楊紫瓊，慢慢與前夫潘迪生的價值觀出現分歧，骨子裡擁有叛逆個性的楊紫瓊不安於只成為「傳統女性」，只為生兒育女而獲得認同和價值，後來這段婚姻亦只維持４年便結束，楊紫瓊亦再次復出幕前為事業打拼。

▼▼▼【按圖看】59歲的楊紫瓊不為他人而活，人生由自己主宰？▼▼▼

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楊紫瓊不為他人而活：你的生活是你自己的

【奇異女俠玩救宇宙】但對於熱愛自由生活的楊紫瓊來說，美好婚姻與幸福的人生從來不是掛上等號。(michelleyeoh_official @IG)

離婚後的楊紫瓊，有傳在1999年認識美籍醫生Alan繼而相愛並結婚，但據聞Alan當時亦曾要求過楊紫瓊能退出影壇，但不甘於平穩生活的楊紫瓊，仍是選擇了事業，最後有傳這段婚姻是離婚收場。楊紫瓊亦曾在訪問中提到，她從不後悔自己的選擇，因為對她來說凡事也只從好的方面去想。

女人不應該按照別人的時間表去生活，不應該有時間限制，你的生活是你自己的，不需要跟別人一樣。 楊紫瓊

對於有過2段離婚經歷的楊紫瓊，在擁有傳統觀念的母親眼中，楊紫瓊是一個不合格的女人。但對於熱愛自由生活的楊紫瓊來說，美好婚姻與幸福的人生從來不是掛上等號，女人沒有該結婚的年齡，只有該結婚的感情，而遇上真愛亦沒有年齡限制，最重要是每個人都有自己該過的人生，捨去比較或會過得更幸福。

楊紫瓊歷2段離婚悟：不需要去改變自己而得到另外一個人的愛護

【奇異女俠玩救宇宙】對於婚姻不是人生唯一目標的楊紫瓊，她從過別人掌控的人生到成為自己的主宰，如她在電影中展現霸氣動作般吸引。(michelleyeoh_official@IG)

不需要去改變自己而得到另外一個人的愛護，這是一個尊重。 楊紫瓊

對於婚姻不是人生唯一目標的楊紫瓊，她從過去被別人掌控的人生到成為自己的主宰，如她在電影中展現霸氣動作般吸引，她曾說：「年齡不是障礙，心態最重要。」有傳楊紫瓊在2004年於晚宴中認識年長17歲的前法拉利任總裁、現任國際汽聯主席 Jean Todt，對方對楊紫瓊一見鍾情，而楊紫瓊亦被對方的體貼所吸引，皆因對方不但非常支持楊紫瓊的工作，更是給予十足的信任和空間，令她能在事業中大展拳腳，而楊紫瓊亦無須刻意改變自己去迎合對方，雙方都能從關係中互相遷就，成就更好對方亦不用將就去愛，難怪兩人年齡相差17年，仍能愛得很保鮮。