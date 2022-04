楊紫瓊新戲好評好潮 功夫皇后曾為愛息影感後悔：人生由自己主宰

【奇異女俠玩救宇宙】由楊紫瓊主演的多元宇宙電影《奇異女俠玩救宇宙》早前率先在美國和台灣上映後,楊紫瓊的演出獲劇迷大讚之餘,電影更獲兩大國際影展選為開幕電影。59歲的楊紫瓊近年戲路甚廣,從溫情小品、武打到科幻電影亦有,而形象百變的楊紫瓊多被外界形容為硬朗堅強,但原來楊紫瓊曾在愛情中跌倒過,走得很波折?



楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》獲好評 「功夫皇后」曾自覺不是傳統女人

【奇異女俠玩救宇宙】由楊紫瓊主演的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),以科幻、動作、冒險、喜劇、元素元素集於一身(《奇異女俠玩救宇宙》劇照)

由楊紫瓊主演的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),以科幻、動作、冒險、喜劇、元素元素集於一身,剛上映便獲得全球劇迷一眾好評。在影評網站Rotten Tomatoes「爛番茄」更獲接近滿分的97%的好評度,而電影劇本獲讚出色之外,楊紫瓊的演出更是電影中的一大亮點。

現年59歲的楊紫瓊,素有「功夫皇后」之稱,而還沒有成為動作電影巨星前,楊紫瓊夢想還是成為一名專業的芭蕾舞者,曾考入英國皇家舞蹈學院卻因受傷不得不放棄夢想。楊紫瓊轉移目標參選馬來西亞選美比賽,獲得冠軍的楊紫瓊,更因緣認識第一任丈夫潘迪生,前夫更是她成功展開武打演藝生涯的最大原因,但最後卻也因為遷就對方而漸覺失去自我。

我從開始就不是個傳統女人,也早就接受這樣的自己。 楊紫瓊

紫瓊骨子裡有叛逆基因? 從不安於只做傳統家庭主婦

【奇異女俠玩救宇宙】現年59歲的楊紫瓊,素有「功夫皇后」之稱,而還沒有成為動作電影巨星前,楊紫瓊夢想還是成為一名專業的芭蕾舞者。(GETTY)

在楊紫瓊剛展開武打演藝生涯時,便認識香港富豪潘迪生,兩人很快墜入愛河去結婚。當時被愛打動的楊紫瓊,願意在事業當紅時為前夫息影退居幕前,但楊紫瓊曾在節目《魯豫有約》透露過,自己按前夫要求將心力全投放在家庭生活,但從此她的生活卻活得單調,失去從前在工作獲得的滿足感,就連生活也要依附前夫潘迪生。

做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶,本來就非自己的真身。 楊紫瓊

展開婚姻生活的楊紫瓊,慢慢與前夫潘迪生的價值觀出現分歧,骨子裡擁有叛逆個性的楊紫瓊不安於只成為「傳統女性」,只為生兒育女而獲得認同和價值,後來這段婚姻亦只維持4年便結束,楊紫瓊亦再次復出幕前為事業打拼。

楊紫瓊不為他人而活:你的生活是你自己的

【奇異女俠玩救宇宙】但對於熱愛自由生活的楊紫瓊來說,美好婚姻與幸福的人生從來不是掛上等號。(michelleyeoh_official @IG)

離婚後的楊紫瓊,有傳在1999年認識美籍醫生Alan繼而相愛並結婚,但據聞Alan當時亦曾要求過楊紫瓊能退出影壇,但不甘於平穩生活的楊紫瓊,仍是選擇了事業,最後有傳這段婚姻是離婚收場。楊紫瓊亦曾在訪問中提到,她從不後悔自己的選擇,因為對她來說凡事也只從好的方面去想。

女人不應該按照別人的時間表去生活,不應該有時間限制,你的生活是你自己的,不需要跟別人一樣。 楊紫瓊

對於有過2段離婚經歷的楊紫瓊,在擁有傳統觀念的母親眼中,楊紫瓊是一個不合格的女人。但對於熱愛自由生活的楊紫瓊來說,美好婚姻與幸福的人生從來不是掛上等號,女人沒有該結婚的年齡,只有該結婚的感情,而遇上真愛亦沒有年齡限制,最重要是每個人都有自己該過的人生,捨去比較或會過得更幸福。

楊紫瓊歷2段離婚悟:不需要去改變自己而得到另外一個人的愛護

【奇異女俠玩救宇宙】對於婚姻不是人生唯一目標的楊紫瓊,她從過別人掌控的人生到成為自己的主宰,如她在電影中展現霸氣動作般吸引。(michelleyeoh_official@IG)

不需要去改變自己而得到另外一個人的愛護,這是一個尊重。 楊紫瓊

對於婚姻不是人生唯一目標的楊紫瓊,她從過去被別人掌控的人生到成為自己的主宰,如她在電影中展現霸氣動作般吸引,她曾說:「年齡不是障礙,心態最重要。」有傳楊紫瓊在2004年於晚宴中認識年長17歲的前法拉利任總裁、現任國際汽聯主席 Jean Todt,對方對楊紫瓊一見鍾情,而楊紫瓊亦被對方的體貼所吸引,皆因對方不但非常支持楊紫瓊的工作,更是給予十足的信任和空間,令她能在事業中大展拳腳,而楊紫瓊亦無須刻意改變自己去迎合對方,雙方都能從關係中互相遷就,成就更好對方亦不用將就去愛,難怪兩人年齡相差17年,仍能愛得很保鮮。