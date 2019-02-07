「年初四咁樣」，相信是一眾打工仔最無奈又被迫面對的事。豬年除了求神事業運節節上升，或也能透過「另類努力」達到目標。

日日運動不單身體好，原來日日「床上運動」對工作亦有幫助！最近一項大學研究指出，晚上的床上性活動有助日間的工作效率提高。研究同時又發現，親密接觸有助舒緩工作壓力。

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美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）曾對159對夫婦進行為期兩星期的調查，發現每日有一次美好性經驗的人更享受他們的工作，亦更盡力工作。負責研究的Professor Leavitt相信，健康的性生活有助員工保持心境開朗，令他們更投入工作，對員工及公司皆有好處。他同時提醒，即使有工作壓力的員工亦可以透過親密接觸排解壓力，為他們情緒充充電，面對翌日的工作挑戰。

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由於進行「床上運動」之時，人腦內會分泌多巴胺（dopamine），多巴胺又名「快樂物質」，有傳遞快樂、興奮情緒的功能。另外性愛中的親密行為，亦會令大腦釋出稱為「愛的激素」的催產素（Oxytocin），催產素有助增加對人的信任感，從而改善人際關係。催產素亦有效地減少恐懼等負面情緒，令人放鬆及感到安穩。

Professor Leavitt指出性愛就如一個天然的情緒升降機，帶人類離開負面情感，而且效果更會持續24小時之久。研究亦顯示，性愛所帶來的正面影響男女適用，而且效果相若。

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