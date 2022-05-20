雙生陌生人｜陳煒歷失婚情路坎坷　離婚後仍與前夫扮夫妻上節目？

【陳煒／雙生陌生人】陳煒在TVB劇集《雙生陌生人》中飾演馬德鐘太太Flora，但因劇集收視持續低迷，被逼刪減5集提早大結局，日前播出的一集，陳煒以一身吊帶睡衣穿搭性感上陣，不少網民都大讚煒哥身材保養得宜，是凍齡美魔女！不過原來陳煒的愛情路上走得並不順利，曾為前夫放棄前途最終離婚收場，單身近7年後遇上醫生男友陳國強，戀情剛開始時被指是第三者，排除萬難相愛3年打算結婚，卻因父親突然離世押後婚期。



【陳煒／雙生陌生人】陳煒在TVB劇集《雙生陌生人》中飾演馬德鐘太太Flora（《雙生陌生人》劇照）

陳煒於1996年參選亞洲小姐贏得冠軍殊榮，簽約亞洲電視而入行，入行不久就成了亞視當紅花旦，有份出演多套電視劇。後來於2012年，陳煒轉投TVB，在《法網狙擊》、《法證先鋒IV》、《宮心計2之深宮計》、《刑偵日記》等劇集中的演出引起觀眾關注，令煒哥的演技備受肯定。另外，陳煒更因為外貌與梅艷芳有幾分相似，曾三度被邀飾演梅艷芳一角，演繹獲網民大讚演得超出色，早前電影《梅艷芳》上映，網民不禁將陳煒與王丹妮的演繹作比較，更認為陳煒是目前扮演梅艷芳最神似的演員！

【陳煒／雙生陌生人】於2012年，陳煒轉投TVB，在《法網狙擊》、《法證先鋒IV》、《宮心計2之深宮計》、《刑偵日記》等劇集中的演出引起觀眾關注。(《法證先鋒IV》劇照）

【陳煒／雙生陌生人】曾為前夫棄事業移居泰國做阿四？

陳煒於2008年與比自己小3年的台灣富商顏志行結婚並宣布息影，更跟隨丈夫移居泰國。在別人眼中，可能以為煒哥嫁入豪門很幸福，跟老公移居泰國從此就可以過著悠閒自在的貴婦生活。但事實並非如此，作為商人的丈夫整日忙於工作，煒哥就要在家打理家務，感覺就像工人一樣，丈夫也對煒哥越來越冷淡，兩人欠缺溝通，就連性生活也少之又少，直至有一天，丈夫跟她提出離婚，結束只維持了估計約4年的婚姻。

【陳煒／雙生陌生人】陳煒於2008年與比自己細3年的台灣富商顏志行結婚並宣布息影，更跟隨丈夫移居泰國。（alicechanwai＠IG）

【陳煒／雙生陌生人】與前夫離婚後曾扮夫妻上節目：以為有機會挽救得到

面對婚姻失敗，陳煒大受打擊，要找到精神科醫生協助，為走出離婚的陰霾，她選擇了回港拍劇重拾事業，她於2012年加盟TVB，在多套劇集中的演出也成功吸引到觀眾的關注，一步一步重新建立事業。多年來陳煒都鮮有提及自己的感情生活，亦未有正式公開過婚姻狀況。於2016年，陳煒主持飲食節目《煒哥的味道》時，顏志行竟然還有擔任嘉賓，兩人在鏡頭前亦表現恩愛，煒哥更稱對方為「老公」，在1年後，陳煒就承認其實與顏志行已離婚多年，更解釋到之所以隱瞞，是因為以為有機會挽救得到，但後來有傳顏志行與台灣女星交往，為保護對方名聲，陳煒就決定要公開兩人已離婚的消息。

【陳煒／雙生陌生人】於2016年，陳煒主持飲食節目《煒哥的味道》時，顏志行竟然還有擔任嘉賓，兩人在鏡頭前亦表現恩愛。（《煒哥的味道》截圖）

【陳煒／雙生陌生人】堅持靠自己拒絕收前夫豪宅

在兩人離婚後，前夫顏志行曾希望對煒哥盡點責任，打算在香港買層樓給她作為撫養費，但陳煒就一口拒絕，她認為離婚後就應該各自各生活，要靠自己賺錢買樓才過得心安理得！

【陳煒／雙生陌生人】前夫顏志行曾希望對煒哥盡點責任，打算在香港買層樓給她作為撫養費，但陳煒就一口拒絕。（alicechanwai＠IG）

【陳煒／雙生陌生人】遇上醫生男友 曾被指是第三者 相愛3年終修成正果

陳煒後來過了近7年的單身生活，專注在演藝事業上，在2018年遇上了任職普通家庭醫生的陳國強，兩人做了1年多朋友後就開始戀情，但因為在兩人認識的時候，陳國強才剛剛離婚，更有2名女兒，令陳煒一度被指是「第三者」介入別人家庭，不過當時陳國強也有出來為女友護航，指自己是回復單身後才與陳煒開始的。

【陳煒／雙生陌生人】陳煒後來過了近7年的單身生活，專注在演藝事業上，在2018年遇上了任職普通家庭醫生的陳國強。（alicechanwai＠IG）

可能因為兩人都經歷過一段失敗的婚姻，明白到溝通和了解是相當重要，亦更加珍惜對方，即使二人工作繁忙，但也會抽時間行街拍拖，陳國強亦樂於做司機接送煒哥開工收工，陳煒曾分享指男友雖然不算浪漫，但就很細心，會親手畫卡給她展示愛意，看得出煒哥在熱戀中相當甜蜜與幸福！

因為我們都經歷過失婚，知道溝通最重要。 ｜陳煒

【陳煒／雙生陌生人】在陳煒48歲生日時，陳國強以99支玫瑰及3卡求婚鑽戒向煒哥求婚，兩人相愛3年排除萬難終修成正果。（alicechanwai＠IG）

在2021年，在陳煒48歲生日時，陳國強以99支玫瑰及3卡求婚鑽戒向煒哥求婚，兩人相愛3年排除萬難終修成正果，兩人原定左今年4月註冊結婚，但因陳煒父親突然因病離世，所以決定延後婚期。即使面對著喪父之痛，仍然堅強地如常開工拍劇，表現敬業！

往後沒有你的日子我會繼續緊記你的教悔。 陳煒

陳煒在多年來歷盡無數風雨，由當日被丈夫拋棄到今日在演藝事業上闖出一片天，獨立堅強的個性深得觀眾欣賞，祝福煒哥接下來的人生會好起來，成為一個幸福人妻！

【陳煒／雙生陌生人】陳煒在多年來歷盡無數風雨，由當日被丈夫拋棄到今日在演藝事業上闖出一片天，獨立堅強的個性深得觀眾欣賞。（alicechanwai＠IG）